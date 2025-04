“Mi faccia vedere il suo curriculum”, la Polizia è obbligata a fare la fatidica domanda: se rispondi male finisci dietro le sbarre

Attenzione alla truffa che coinvolge il mondo del lavoro, non cliccate qui o rischiate grosso: ecco cosa sta succedendo

Il mondo del lavoro, soprattutto nell’era moderna e in quella attuale in cui viviamo è sempre stato oggetto di interesse da parte dei lettori proprio perché scarseggia e cosi cerca sempre di trovare qualcosa per gli utenti che sia appetibile dal punto di vista economico. Oggi, infatti, abbiamo deciso di approfondire l’argomento truffa legata al mondo del lavoro per cui dovete prestare molta attenzione: ecco tutti i dettagli e le curiosità sviluppate nel nostro articolo.

Oggigiorno, il mondo del lavoro è sempre scarso, si cerca di fare di più, di arrivare in cima anche con poche risorse che purtroppo scarseggiano. Il tasso di disocupazione, se pur sta migliorando, nel Bel Paese è sempre molto alto soprattutto tra le fasce delle donne e dei giovani che hanno capito che il segreto è migliorare e non farsi sfruttare.

Il mondo corre veloce, così come la tecnologia e, proprio per questo, vi sono delle truffe che stanno facendo impazzire gli utenti mettendoli parecchio a rischio e rendendoli la vita quasi impossibile.

Andiamo ad analizzare nel corso del prossimo paragrafo, a cosa devi fare prettamente attenzione se vieni chiamato sul tuo cellulare : ecco di che si tratta, i dettagli e le curiosità che possono salvarti da una truffa e dai malintenzionati che, soprattutto in questo periodo storico sono davvero tantissimi.

Truffa del curriculum: ecco a cosa fare attenzione

Una delle truffe più comuni che sta spopolando negli ultimi giorni è proprio il messaggio che ci arriva sul cellulare o come chiamata registrata in cui si sente dire “Salve, abbiamo ricevuto il tuo curriculum” ed è proprio l’ultima truffa che rientra nel pishing, così come spiegato all’Adnkronos Luigi Bovio, direttore della quarta divisione della Polizia Postale che si occupa del Financial Cyber Crime.

Proprio quest’ultimo spiega cosa potrebbe succedere se non si chiude immediatamente la telefonata e su porta avanti l’operazione dei malviventi: “Si viene quindi inviati su una piattaforma perché si inseriscano i dati necessari alla ricerca di un lavoro. Ovviamente la piattaforma è simile a quelle che si usano per ricerche e offerte di lavoro. Nel peggiore dei casi può accadere che la persona truffata, semplicemente cliccando sulla piattaforma, riceva un malware che entra in possesso del suo device, il telefono o il computer, e che quindi vengano carpiti dati personali e password che possono servire per l’home banking”.

Cosa fare e non fare in questo caso

In questi casi di truffa quello che devi fare e non cliccare dove ti chiedono e, come suggerisce il capo della Polizia Postale: “Non mi stancherò mai di dirlo: innanzitutto vanno fatte delle verifiche per vedere se le piattaforme che ci indicano sono reali o meno, però non dobbiamo farlo non con gli strumenti che ci danno loro, ma riagganciando il telefono”.

Devi subito bloccare i numeri telefonici e, bisogna segnalare alcuni contatti sospetti alla Polizia Postale, seppur molto difficile.