Addio Calabria, cancellata la punta dello stivale: lo stretto di Messina collegato alla Puglia da oggi

La Calabria attualmente cancellata davvero dallo stivale: ecco tutta la verità e i dettagli e le curiosità da conoscere

Moltissimi italiani e turisti in generale amano scoprire quali sono i posti da visitare e he fanno la differenza nel mondo; uno di questi è proprio l’Italia, la sua terra, le sue città meravigliosi così come la cultura, il buon cibo, la storia, i panorami mozzafiato e le spiagge che fanno da sfondo ad una vita davvero meravigliosa tutta da scoprire. Ultimamente, però, vi sono delle novità che riguardano principalmente la Regione Calabria: andiamo a vedere insieme di che si tratta.

L’Italia come sostengono molti esperti è tutta bella, ma alcune zone su cui trascorrere le vacanze per turisti e non possono far la differenza. Sicuramente se sei amante della cultura e non sei mai stato in Italia, ci sono delle città da visitare per la loro grandezza, maestosità e bellezza come Roma, Milano, Napoli, Firenze e Torino che almeno una volta vanno visitate.

Se, invece, ami trascorrere insieme alla tua famiglia, i tuoi bimbi o semplicemente il tuo partner una vacanza in Italia ma all’insegna del mare, del relax, del buon cibo e delle spiagge mozzafiato che ti fanno dimenticare a classica routine quotidiana a cui sei abituato, allora devi conoscere alcune delle terre che troverai proprio nel Bel Paese.

Andiamo a scoprire le novità che faranno la differenza ma, allo stesso tempo, vi lasceranno senza parole: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Vacanze al mare in Italia: le migliori spiagge da scoprire

Come sappiamo l’Italia è considerata dai turisti di tutto il mondo una delle 7 meraviglie dove si vive bene proprio per la bellezza dei suoi borghi storici ma anche per via delle spiagge che possono fare la differenza. Se vuoi partire con una valigia ricca di esperienza, mare, sole e spiagge cristalline, allora sei nel posto giusto: devi viaggiare sicuramente andando in alcuni luoghi come la Riviera del Cornero nelle Marche che fa da sfondo un paesaggio variegato e affascinante ma soprattutto che unisce mare e montagna.

E, ancora, in Toscana ti invitiamo a visitare Argentario, zona famosa per lunghe distese di spiaggia e di sabbia ideale per e famiglie che ha come unica caratteristica calette nascoste per godersi il mare lontano dalla folla turistica.

Mare in Italia, addio Calabria

Per moltissimi anni si è pensato che la Calabria fosse una delle Regioni che avesse il mre più bello e le spiagge da sogno.

Sicuramente queste non mancano con Tropea, ma al momento non risulta tra le migliori spiagge considerate in Italia ai turisti.