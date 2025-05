Trattamento Capelli quotidiano: come lavarli accuratamente senza rovinarli durante l’estate

Prenditi cura dei tuoi capelli, specie in estate, quando il sole e il mare possono danneggiarli: ecco il trattamento che non puoi perdere.

I capelli, specie per le donne, sono molto più di un accessorio o di un bel vestito. La chioma curata e sempre in ordine ci fa sentire più sicure.

Per questo, è fondamentale trattarli al meglio, con tutti i trattamenti necessari. In estate, specialmente, quando il sole e l’acqua del mare contribuiscono a seccarli, è opportuno lavarli correttamente e accuratamente.

Ecco i trucchetti che svolteranno la tua haircare routine. Metterli in pratica è davvero un gioco da ragazzi, scopri come fare.

Come l’estate può danneggiare i capelli

I capelli, nonostante tutto quello che si crede, risentono fortemente delle tue condizioni fisiche e psicologiche, nonché delle condizioni atmosferiche alle quali vengono sottoposti. Durante il periodo estivo, infatti, tendi ad averli più secchi e opachi. Così come la pelle, anche la chioma subisce una sorta di invecchiamento cutaneo, causato dalla prolungata esposizione ai raggi solari. Inoltre, anche l’acqua salata contribuisce a un peggioramento dello stato dei capelli, favorendo la presenza di doppie punte.

Insomma, in estate la cute andrebbe sempre idratata al massimo e i capelli avrebbero bisogno di trattamenti più frequenti e specifici, proprio per evitare di ritrovarti con una sorta di paglia in testa. Come se non bastasse, l’eccessiva sudorazione contribuisce a rendere i capelli più grassi alla radice. Fortunatamente, però, potrai continuare a prenderti cura della tua chioma anche durante la stagione più calda dell’anno. Grazie a qualche accortezza in più e ai giusti consigli, l’estate non sarà più un problema.

Gli step per una chioma sana e lucente

Solitamente, tendiamo a pensare solamente al modo in cui lavare i capelli. Ma, perché non pensiamo mai al fatto che un pre-lavaggio potrebbe essere la soluzione migliore da mettere in pratica? Il cuoio capelluto e le lunghezze, ancora prima dello shampoo, hanno bisogno di essere coccolati e trattati con specifici passaggi, che svolteranno la tua haircare routine. Andrai a eliminare le impurità, stimolare la microcircolazione, proteggere la fibra capillare da tutti i fattori esterni e favorire l’efficienza dei trattamenti successivi. Una volta che avrai adottato questi accorgimenti, la tua chioma risulterà più sana, lucente, curata e vitale.

Inizia con il praticare l’esfoliazione, una volta alla settimana, per far sì che tutte le cellule morte vengano rimosse. Nel caso in cui la tua cute fosse più sensibile, riduci la frequenza e ascolta il tuo corpo. È importante imparare a conoscersi, per non stressare il capello e avere solo benefici dalle pratiche che metti in atto. Inoltre, impara a spazzolare i capelli prima della doccia, dalle punte alle radici, così da stimolare il microcircolo. Un passaggio che non può assolutamente mancare è quello dell’hair oiling, che consiste nell’applicare oli vegetali sul cuoio capelluto e sulle lunghezze, per idratare al meglio la chioma. Se i capelli risultano particolarmente secchi, come nel caso dell’estate, puoi servirti di prodotti nutrienti, maschere idratanti pre-shampoo, che migliorano l’elasticità e la luminosità dei capelli, senza appesantirli. Con pochi gesti, vedrai la tua chioma cambiare e prendere nuova vita.