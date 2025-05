“Agente, stavo solo andando a mare”: 173 euro di multa | Da oggi se non avete la piscina a casa il bagno non ve lo fate

Attenzione a questo errore che commetti quasi tutti i giorni: rischi una multa fino a 173 euro, ecco di che si tratta

Oggigiorno il mondo corre sempre più veloce e il rispetto delle regole sembra essere una delle caratteristiche fondamentali della nostra società moderna. Alcune volte si banalizza su alcune questione che, invece, pare siano davvero importantissime e che possono rendervi la vita davvero problematica soprattutto per le multe salatissime in cui potreste incorrere: in questo articolo andremo ad analizzare proprio la questione, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Negli anni, quante volte ci siamo sentiti in dovere di rispettare la legge senza sapere cosa stesse cambiando? Molte volte, anche se è bene dirvi che abbiamo considerato banali alcune vicissitudini come quelle relative al periodo estivo che hanno causato diverse multe da parte della polizia locale.

Il motivo è proprio legato ad alcuni metodi di guida che non sono esatti e che puntano principalmente a farci rischiare di tradire la legge proprio con semplici errori che commettiamo puntualmente spesso. Se ti stai chiedendo di che errori si tratta, ti invitiamo proprio a proseguire la lettura nel corso del prossimo paragrafo e siamo sicuri che almeno una volta ti sei trovato in una situazione simile.

Andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza: quello che scoprirai ti lascerà senza fiato.

Multa in estate se fai questo errore madornale: ecco di che si tratta

In estate, per via del caldo afoso si cerca di mettersi alla guida più comodi e leggeri possibile tanto da poter guidare anche solitamente con le infradito, ciabattine semplici che si usano per andare in spiaggia. Ma tutto questo è possibile farlo? A rispondere a questo quesito ci pensa proprio la legge con l0articolo 141 del Codice della strada.

A quanto pare la risposta è proprio positiva, proprio in base a questa fattispecie di TITOLO V del Codice della strada che a riguardo afferma: “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza”.

Le sanzioni previste

Se il conducente e le sue calzature ostacolano il suo operato così come il controllo della vettura, il gudatore incorre in una sanzione.

A detta della legge, precisamente al comma 11 dell’articolo 141 “chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €42 a €173”.