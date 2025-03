Alluminio: come smaltirlo correttamente senza errori | Regole diverse per ciascun comune

Forse non lo sai, ma lo smaltimento dell’alluminio mette in crisi parecchie persone: se segui queste regole, non sbaglierai più.

Da quando è stata ordinata la raccolta differenziata in ogni comune d’Italia, i cittadini devono prestare la massima attenzione alla gestione della spazzatura.

A seconda del luogo di residenza, un giorno si dovrà buttare via la carta, un giorno il vetro, un giorno la plastica, un giorno l’umido e un giorno l’indifferenziata.

Ma, qual è il giorno in cui viene smaltito l’alluminio? Sono in molti a commettere parecchi errori al riguardo, ma seguendo queste regole non potrai più sbagliare. Vediamo le disposizioni di alcuni comuni italiani.

La funzione dell’alluminio

Riciclare l’alluminio è davvero importante, perché si tratta di un materiale riutilizzabile all’infinito. Con un riciclo che richiede solo il 5% di energia elettrica di quella necessaria alla produzione di alluminio primario, è possibile ottenere e dare vita a tantissimi nuovi prodotti. Per questo, imparare a smaltirlo è fondamentale. A quanto pare, l’Italia va alla grande nella raccolta dell’alluminio. Stando ai dati riportati dal sito buonalavita.it, nel 2020, sarebbero state riciclate 47.400 tonnellate di imballaggi in alluminio, pari al 68,7% delle complessive 69mila tonnellate immesse sul mercato. Questo fantastico risultato, inoltre, ha portato anche a una riduzione delle emissioni di gas serra e a un notevole risparmio di energia.

Per far sì che tutto continui a funzionare al meglio, però, è bene che ognuno di noi capisca in che modo va smaltito l’alluminio. E, per alluminio non intendiamo solo le lattine, ma anche i contenitori per cuocere i cibi nel forno, tubetti delle creme, scatolette per alimenti, bombolette spray, carta che avvolge la barretta del cioccolato. Dunque, com’è che deve essere differenziato l’alluminio? Queste le regole di alcuni dei maggiori comuni italiani.

Come smaltire l’alluminio

Nel comune di Roma, stando alle regole dettate sui siti che parlano dei servizi per i cittadini, l’alluminio deve essere gettato via in base ai simboli riportati su ogni oggetto da buttare. Se trovi la scritta AL o ALU, puoi conferire della raccolta differenziata dei rifiuti metallici. Per quanto riguarda Milano, invece, le lattine vengono gettate via con l’apposita raccolta delle lattine, mentre l’alluminio deve essere smaltito nella stazione ecologica.

A Bologna, poi, le lattine vengono buttate via con la plastica, inserendole in un apposito sacchetto giallo. In sintesi, nella maggior parte dei comuni, l’alluminio va inserito nella raccolta differenziata della plastica, ma alle volte anche del vetro. Qualora i contenitori e la carta d’alluminio non siano perfettamente puliti, possono essere anche gettati assieme all’indifferenziata.