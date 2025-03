Ravvedimento Speciale, se non hai ancora aderito fai in fretta: a marzo l’ultima possibilità per farlo, l’Agenzia sguinzaglia i controllori

Una possibilità straordinaria per i contribuenti nel 2025: è il ravvedimento speciale, se non ne approfitti rischi il tracollo.

La pressione fiscale in Italia è piuttosto serrata: è proprio in questo contesto che si palesano le maggiori lamentele dei cittadini.

Non tutti, infatti, riescono a stare al passo con gli oneri fiscali.

Per questi motivi, talvolta il Governo permette a chi si ritrova in debito di rateizzare le somme dovute.

Inoltre, in alcuni casi c’è anche la possibilità di corrisponderle evitando more e interessi. Quest’anno, in particolare, a salvare molti c’è il ravvedimento speciale: ancora pochi i giorni per approfittarne.

Ravvedimento speciale, il regalo dello Stato a chi è in difficoltà con tasse e imposte

L’adesione all’istituto del ravvedimento speciale prevede, comunque, una serie di obblighi per il contribuente, che, però, aderendo al programma, ottiene anche diversi vantaggi. Innanzitutto, il ravvedimento speciale si rivolge a quanti abbiano aderito al concordato preventivo biennale. Questo permette, appunto, di aderire al ravvedimento speciale per anni dal 2018 al 2022, purché sussistano i cosiddetti ISA (ex studi di settore).

Nel caso in cui rientrate in queste categorie, per gli anni di adesione l’Agenzia delle Entrate non può sottoporvi ad accertamenti, purché non si verifichino circostanze che rimandano a casi eccezionali previsti dalla normativa. Oltre a presentare tutte queste caratteristiche, per essere idonei ad approfittare del ravvedimento speciale è necessario versare una somma: la data di scadenza per il versamento è dietro l’angolo.

Hai ancora solo pochi giorni per approfittare dello “strappo alla regola” del Fisco

I ravvedimenti o i condoni sono strumenti pensati per i contribuenti, ma che servono anche allo Stato per evitare di perdere soldi che potenzialmente potrebbe non rivedere mai più. Per questo motivo è favorito il ravvedimento operoso o quello speciale, visto che dà la possibilità al contribuente moroso di versare i soldi corrispondenti a tasse o imposte mancanti senza oneri in più e con formule gestibili dal contribuente stesso (purché rispettino alcune caratteristiche e tempistiche limite).

Per poter accedere al ravvedimento speciale è necessario versare entro il 31 marzo 2025 una somma relativa alla copertura di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per ogni annualità. La somma complessiva, inoltre, non può essere inferiore a mille euro. C’è anche la possibilità di evitare il versamento complessivo entro il 31 marzo e sfruttare, invece, una rateizzazione in 24 tranches, ma, in tal caso, la somma sarà maggiorata di interessi.