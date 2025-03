Pulire gli Occhiali: stop a fazzoletti o pezzi di maglietta | Questo é l’unico metodo efficace

Se anche tu fai fatica a far splendere le tue lenti, probabilmente è perché non hai mai provato questo metodo: vieni a scoprirlo.

Avere gli occhiali sporchi, oltre a essere davvero fastidioso, è anche controproducente. Quando le lenti non sono perfettamente pulite, infatti, la funzionalità degli occhiali è ridotta e la visione non è al massimo.

Per questo, occorrerebbe avere sempre degli occhiali splendenti e puliti. Peccato, però, che alle volte, per la fretta o per la mancanza di strumenti necessari, ci serviamo di un fazzoletto o di pezzi di maglietta per pulire le lenti.

Questa abitudine può danneggiare lo stato delle lenti stesse, perché rischi di graffiarle in maniera permanente. Per pulire in modo ottimale, c’è solo un metodo. Ecco di cosa si tratta.

Stop alle lenti sporche

Avere le lenti sporche, a lungo andare, può peggiorare anche la vista. Ciò accade perché la mancata nitidezza costringe l’occhio a sforzarsi di più per mettere a fuoco. Per evitare il problema, dunque, dovresti rimuovere, ogniqualvolta ce n’è bisogno, ogni residuo di sporco dagli occhiali. Anche se non sembra, smog, sudore, polvere, pioggia, possono essere le cause primarie di lenti poco pulite.

Chiaramente, la pulizia deve essere eseguita con strumenti adatti, altrimenti il risultato sarà fallimentare. Dunque, dimentica pezzi di stoffa di ogni genere, fazzoletti, scottex, carta igienica e ogni altra cosa che ti capita per le mani. Dopo aver imparato e provato questo metodo, veloce e semplice da replicare, anche fuori casa, non potrai più farne a meno. Noterai, immediatamente, una netta differenza.

Il metodo salva occhiali

Ogni volta che acquisti un occhiale nuovo, che sia da vista o da sole, ti viene dato in dotazione un panno in microfibra. Questo è l’alleato perfetto per la pulizia delle lenti. Ovviamente, anche il panno deve essere lavato, a sua volta, altrimenti il processo di pulizia sarà del tutto inutile. Laddove gli occhiali siano davvero sporchi, procurati uno spray apposito, pensato proprio per eliminare il grasso e sciogliere ogni residuo. Questi sono gli unici in grado di non rovinare le lenti. In alternativa, potresti utilizzare dell’alcol rosa, utile per disinfettare a fondo gli occhiali, senza danneggiarli.

Se, invece, hai bisogno di pulire anche la montatura, che non deve essere mai trascurata, sappi che ti servirà solo dell’acqua e del sapone neutro. Ricorda di usare solo acqua tiepida, altrimenti potresti compromettere l’antiriflesso delle tue lenti. Pulisci delicatamente ogni punto della montatura, anche quelli più difficili, in cui si annida maggiormente lo sporco. Puoi aiutarti con uno spazzolino dalle setole morbide e una goccia di sapone neutro, sfregando con molta delicatezza. Una volta aver compreso il meccanismo, pulire gli occhiali sarà un gioco da ragazzi.