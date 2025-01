Altro che superfood: trovate tracce di pesticidi e metalli pesanti | Attenzione a quanto ne mangi ogni giorno

Questo alimento potrebbe causare gravi conseguenze per l’organismo: la contaminazione è stata rilevata dagli esperti

Prendersi cura della propria salute fisica è una delle priorità a cui non si può rinunciare ed è essenziale scegliere con cura i cibi per la routine alimentare.

Generalmente gli esperti consigliano di avere un’alimentazione variegata in modo da apportare tutte le proprietà nutrienti di cui l’organismo necessita.

Capita che alcuni cibi salutari e ottimi per una dieta sana siano contaminati da agenti esterni piuttosto pericolosi per il benessere fisico.

In tal caso, il Ministero della Salute svolge un controllo accurato per garantire la sicurezza alimentare ad ogni consumatore.

Altro che superfood: i rischi per la salute sono elevati

Per una routine alimentare sana ed equilibrata è fondamentale prestare attenzione ai valori nutrizionali e ai benefici che possono apportare al nostro organismo. Tuttavia, una ricerca condotta da ÖkoTest e riportata dal sito web “ilsalvagente.it“, ha rilevato delle contaminazioni pericolose.

L’alimento in questione è considerato fondamentale per l’organismo per le sue proprietà nutrizionali che aiutano a favorire il senso di sazietà, ma anche per i benefici che apporta a livello intestinale e cardiovascolare. Nonostante le loro indiscusse qualità, la ricerca ha evidenziato che non sono privi di rischi.

Trovate tracce di pesticidi e metalli pesanti

Conosciuti per i valori nutrizionali e per i benefici che apportano alla salute, i semi di chia vengono spesso consumati in una dieta sana ed equilibrata. Tuttavia una ricerca condotta dalla rivista tedesca ÖkoTest ha evidenziato dei fattori piuttosto pericolosi e gli esperti raccomandano di consumarli con cautela. In tutti i test esaminati sono state rilevate tracce di acido cianidrico, una sostanza tossica che può provocare gravi conseguenze nei bambini o nelle persone più vulnerabili. Inoltre, nei test condotti sono emerse anche altre problematiche.

I campioni analizzati hanno evidenziato residui di oli minerali che, come riporta il sito web “ilsalvagente.it“, potrebbero derivare dalla produzione o dal confezionamento. A destare maggiore preoccupazione sono anche le tracce di pesticidi altamente pericolosi e la presenza di cadmio, ovvero un metallo pesante che è molto tossico per l’organismo. Gli esperti consigliano di moderare le quantità di semi di chia. Per gli adulti è consigliabile consumarne massimo 15 grammi per pasto, mentre per i bambini fino a 4 anni è bene non superare i 4 grammi. Inoltre, sarebbe opportuno cuocere i semi di chia poichè l’acido cianidrico tende a volatizzarsi a temperature che superano i 26°C.