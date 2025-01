File interminabili da LIDL: tutti vogliono il nuovo ferro da stiro | Disponibile ad un prezzo bassissimo

Un marchio che è ormai una garanzia, un ferro da stiro a un prezzo unico in vendita da Lidl? Non aspettate oltre per accaparrarvelo.

Se inizialmente Lidl non godeva di buona fama, la catena di supermercati ha fatto di quelli che potevano sembrare punti di debolezza una grande forza, volgendoli a proprio vantaggio.

Basti pensare ai numerosi sketch che furono realizzati a partire dalle pubblicità dei prodotti in vendita da Lidl: indimenticabile la parodia “Piccol” con uno straordinario Maccio Capatonda.

Lidl è ormai diffuso in modo capillare sul territorio nazionale italiano e non solo e deve il suo successo, oltre che alle strategie di marketing vincenti, all’ottimo rapporto qualità prezzo.

In questi giorni nel volantino è possibile trovare un’offerta davvero imperdibile che riguarda il comparto elettrodomestico. Si tratta di un ferro da stiro di ultima generazione a un prezzo che non potreste mai immaginare.

Ferro da stiro da Lidl, una garanzia di qualità a fronte di un costo quasi irrisorio

Stirare, si sa, è una delle attività più detestate da chiunque si cimenti in essa. Fortunatamente le nuove generazioni stanno pian piano smettendo di farlo, grazie all’impiego di tessuti elasticizzati o “no iron” e anche attraverso la rottura di convenzioni ereditate dai genitori come quella di stirare le lenzuola.

Nonostante ciò, è indubbio che un ferro da stiro in casa non è un elemento che può mancare. Ci sono alcuni capi che necessitano di essere stirati, ad esempio le camicie, oppure alcuni tessuti che tendono a fare pieghe. Sarebbe impensabile recarsi, ad esempio, a una cerimonia con un abito stropicciato. Forse anche considerando questo aspetto, Lidl ha messo in campo la possibilità di accaparrarsi un ottimo ferro da stiro a un prezzo mai visto prima.

Un’offerta in scadenza tra pochi giorni: correte a comprare il ferro da stiro da Lidl

Il ferro da stiro in offerta è tra le promozioni che figurano nel volantino che va dal 10 al 26 di gennaio. Ci sono ancora solamente pochi giorni per ottenere il ferro da stiro del marchio Silvercrest, ormai diventato famoso anche in virtù della sua commercializzazione a opera di Lidl. Il ferro da stiro a vapore in offerta presenta la base in ceramica, la possibilità di regolazione del vapore fino a 15 g/min.

Inoltre ha la funzione di spruzzo e vapore a getto verticale per le pieghe più ostinate, presenta un sistema anti goccia e una funzione autopulente del serbatoio. Il prezzo è di soli 12,99 euro alla confezione: un’opportunità da non perdere.