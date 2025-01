Sai che la Friggitrice ad Aria si pulisce da sola? Lo hanno già provato in tante: funziona

Da oggi, la pulizia della tua friggitrice ad aria non sarà più un problema: ecco il metodo efficace che ti facilita la vita.

Divenuta indispensabile, in tutte le cucine, la friggitrice ad aria è, ad oggi, uno dei dispositivi domestici più amati. Il suo successo è dovuto alla praticità e alla funzionalità che la contraddistinguono.

Contrariamente al classico forno elettrico, infatti, la friggitrice ad aria non ha bisogno di essere preriscaldata. Di conseguenza, il suo utilizzo comporta anche un minore dispendio di energia elettrica.

Inoltre, grazie alla cottura ad aria, i tuoi alimenti saranno croccanti e gustosi al punto giusto, senza bisogno di olio e altri condimenti grassi. Una vera e propria svolta per le nostre cucine.

Ma, quando arriva il momento della pulizia, qual è il metodo migliore da applicare? Scopriamolo insieme.

La migliore alleata per una sana alimentazione

Con la friggitrice ad aria puoi sbizzarrirti, in cucina. Comoda e pratica, anche per coloro che hanno poco tempo da dedicare alla preparazione dei piatti, questa innovazione consente proprio a tutti di non dover rinunciare al gusto. Inserisci la tua ricetta, selezioni la temperatura e il timer adatto agli alimenti da cuocere e avvii la friggitrice. Al resto, penserà tutto lei. Una sorta di fornetto, che però raggiunge subito la temperatura impostata e che ti permette di assaporare cibi deliziosi, come se fossero fritti, senza il bisogno di utilizzare grassi aggiunti.

In questo modo, renderai felici anche i più piccoli, che potranno mangiare patatine, hamburger, nuggets e quant’altro, senza che il loro organismo venga danneggiato. Perciò, la friggitrice ad aria diventerà la migliore alleata per una sana alimentazione, per tutta la famiglia. Utilizzarla tutti i giorni, più volte al giorno, per primi, secondi e dessert, ovviamente comporta anche un bisogno maggiore di manutenzione e pulizia. Ed è proprio qui che in molti si scoraggiano e gettano la spugna. Pulire la friggitrice ad aria, però, è molto più semplice di quello che sembra, soprattutto se metti subito in pratica questo trucchetto.

Friggitrice ad aria messa a nuovo

Se non sai come togliere tutto lo sporco incrostato della tua friggitrice ad aria, non temere, perché abbiamo noi la soluzione che fa per te. Questo trucchetto è adatto anche a coloro che hanno poco tempo da dedicare alle pulizie o a coloro che, per pigrizia, tendono sempre a rimandare. Inoltre, non avrai bisogno di detersivi costosi e prodotti chimici aggressivi, ma ti basteranno pochi ingredienti, che hai già in casa. Con bicarbonato, detersivo per i piatti e un po’ di acqua calda il gioco è fatto. La friggitrice ad aria si pulirà da sola.

Dopo aver inserito, all’interno del cestello, tutti e tre i prodotti, aziona la friggitrice al massimo della temperatura, per circa 15 minuti. Dopodiché, tira fuori il cestello e risciacqua tutto il grasso che si sarà sciolto nel frattempo. In un batter d’occhio, senza alcuna fatica da parte tua, la friggitrice tornerà a essere come nuova.