Supermercato, se leggi questa scritta presta attenzione: non sai che così ti fanno spendere il doppio

Impara a fare la spesa e non sperperare il tuo denaro: se vedi questa scritta nei supermercati, stanne alla larga.

Fare spesa, per alcuni, è stressante, è fin troppo impegnativo, perché non sanno mai cosa acquistare e non riescono a trovare la giusta chiave di risparmio.

Per altri, invece, andare al supermercato è molto rilassante. Lo utilizzano come luogo per staccare la spina dopo una giornata di lavoro o di studio.

Visti i rincari degli ultimi anni, però, è opportuno capire in che modo fare la spesa, altrimenti si finisce con lo spendere il doppio. In particolare, c’è una scritta dalla quale devi stare alla larga. Scopriamone di più insieme.

Le tecniche di risparmio al supermercato

Risparmiare al supermercato è possibile, anche se non scegli un discount. Per farlo, occorre solo capire in che modo funziona la strategia di marketing di queste catene. All’ingresso di un supermercato, i clienti vengono accolti da frutta e verdura. Grandi cassette, colorate e invitanti, che invogliano le persone a entrare e acquistare. Questa non è una semplice casualità, ma è uno stratagemma, per fare in modo di comunicare l’idea di un ambiente fresco, salutare.

Andando avanti tra i vari reparti, poi, possiamo notare che, in genere, vengono disposti prima i prodotti alimentari per la colazione, poi quelli per i pasti principali e, infine, tutte le bibite varie. Un ordine che crea ordine anche nella mente dei clienti. Per ingannare ancora di più l’occhio delle persone, la disposizione sugli scaffali tende a mettere in bella vista i prodotti più costosi e a dare meno spazio a quelli più economici. Ma, c’è anche un’altra strategia che potrebbe arrivare a farti spendere persino il doppio. Ecco di che si tratta.

Non cadere nel tranello

A ingannare ancora di più i clienti sono tutti i cartelli con le offerte, specie quelle scritte a mano. Si preferisce questa tecnica, perché dà l’idea di essere in un luogo più familiare e amichevole. In questo modo, i clienti sono invogliati ad acquistare qualcosa di cui avrebbero fatto volentieri a meno. Inoltre, l’urgenza che comunica un’offerta che sta per terminare, spinge a fare acquisti senza ragionare.

Arriviamo a pensare che quella determinata cosa possa servirci davvero, che quella sia un’occasione imperdibile, che non possiamo lasciarci scappare. Così, una volta fatto il totale del conto, viene fuori uno scontrino abbondante, con una cifra molto diversa da quella che ti eri prefissato all’inizio. Quando vai a fare la spesa, cerca di attenerti il più possibile alla lista che prepari a casa e non farti coinvolgere da uno shopping compulsivo.