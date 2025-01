Stefania Orlando: quanti anni ha e perché ha deciso di partecipare nuovamente al GF

La bionda più esplosiva del momento è tornata nella casa del Grande Fratello: tutto quello che devi sapere su Stefania Orlando.

Protagonista amatissima del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando, allora, era riuscita a conquistare il terzo posto. La showgirl era arrivata sul podio con il suo complice, all’interno della casa, Tommaso Zorzi e con Pierpaolo Pretelli.

Da quel momento in poi, la donna è tornata in TV con uno spirito diverso, portando in scena tutti i lati di sé, come è accaduto durante Tale e quale show.

A quanto pare, però, il richiamo della porta rossa è stato talmente forte che, dopo appena quattro anni, la Orlando ha deciso di partecipare nuovamente al GF. Scopriamo insieme perché.

Il ciclone Stefania

Nonostante questa sia la sua seconda esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, Stefania Orlando non è stanca di dare il massimo di se stessa e di alzare polveroni. Di recente, la showgirl si è espressa sulle continue liti tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, affermando di non credere alla coppia, di trovare tutto alquanto teatrale e finto. Ovviamente, le sue dichiarazioni hanno smosso i protagonisti della vicenda, tant’è che Shaila avrebbe affermato che Stefania sarebbe spaventata dal carisma della coppia.

Giochi e strategie, attacchi e insinuazioni, fanno parte del reality e questo la Orlando lo sa bene. Ma, la ballerina non sarebbe stata l’unica con cui si è confrontata la donna. Stefania, infatti, ha avuto un’accesa discussione anche con l’amica Eva Grimaldi. Sentitasi tradita dall’attrice, durante una catena di salvataggio, la Orlando sarebbe rimasta molto amareggiata. Nonostante questo, è arrivato il confronto diretto e le due donne hanno deciso di mettere da parte le divergenze avute in casa, in rispetto del loro rapporto al di fuori. Ma, qual è il vero motivo che ha spinto Stefania a tornare al Grande Fratello? Ecco perché lo avrebbe fatto.

Il ritorno della Orlando

Cinquantotto anni e un fisico da urlo, quello che la Orlando continua a mostrare, fiera di sé e della sua bellezza. Una donna tutta d’un pezzo, che non ha paura di dire ciò che pensa. Lo ha dimostrato diverse volte, sia durante questa edizione del Grande Fratello, che in quella passata. Ma, lo ha dimostrato anche durante le varie ospitate nei diversi salottini televisivi.

Forse, è proprio per questo che ha deciso di tornare nella casa più spiata d’Italia. Stando a quanto riportato dal sito Libero, sarebbe stato Alfonso Signorini a volere, nuovamente, Stefania in casa. La motivazione ha a che fare proprio con la sua personalità, esuberante e travolgente. Il conduttore avrebbe fatto affidamento sulla donna, per cercare di creare nuove dinamiche all’interno di un’edizione che è partita molto lentamente, in termini di ascolti. E, fino ad ora, non possiamo certo dire che la showgirl abbia tradito le aspettative di Signorini e dei suoi fan.