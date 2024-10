Ancora poche settimane per richiedere questo bonus: ti caricano sul conto quasi 4 mila euro | Attenzione a tutti i requisiti

C’è ancora poco tempo per inviare la richiesta del bonus che consente un accredito che può arrivare quasi a 4mila euro.

In questo 2024 quasi al termine, sono ancora tanti i supporti economici che il governo offre ai cittadini che rispettano determinati requisiti. In queste settimane – per esempio – si è tanto parlato della carta Dedicata a Te, già assegnata nei Comuni, ma con ritardi significativi nell’assegnazione.

Senza dimenticare le decontribuzioni alle madri lavoratrici con 2 o più figli e il noto bonus da 100 euro promesso alle famiglie nella tredicesima di quest’anno. Proprio in merito alla fine dell’anno, è bene ricordare che il 31 dicembre si chiude un’opportunità che vale la pena cogliere al volo. Il contributo in questione vede un importo variabile che può avvicinarsi intorno ai 4 mila euro per richiedente.

Bonus in scadenza: chi può richiedere fino a 3.600 euro di rimborso

Tra i tanti contributi messi a disposizione dallo Stato, uno dei più significativi è sicuramente il bonus asilo nido, già noto negli anni precedenti, ma decisamente maggiorato rispetto al 2023. Per ottenere questo supporto, è fondamentale conoscere i requisiti specifici, sia per l’importo che puoi ricevere, sia per la modalità di invio della domanda. Il contributo, infatti, può arrivare fino a 3.600 euro annui, ma è necessario rispettare alcuni criteri.

In primo luogo, il bonus asilo nido è riservato ai genitori di bambini nati nel 2024, ma viene erogato in forma massima solo nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un altro figlio di età inferiore ai 10 anni e l’ISEE minorenni sia inferiore ai 40.000 euro. L’importo varia in base alla fascia di reddito, con l’assegnazione di un contributo massimo di 327 euro al mese per undici mesi, pari a un totale di 3.600 euro. Se l’ISEE è inferiore a 25.000 euro, si può ottenere 3.000 euro; se invece è compreso tra 25.000 e 40.000, il bonus scende a 2.500 euro. Per chi ha un ISEE superiore a 40.000 euro, il contributo sarà di 1.500 euro.

In tutto ciò, L’INPS ha chiarito che il bonus asilo nido è previsto per ogni figlio con un’età inferiore ai 36 mesi. Tuttavia, nell’eventualità in cui il bambino compia i tre anni durante l’anno in corso, il bonus è limitato alle mensilità che precedono il terzo compleanno. In particolare, è specificato che per i bambini che compiono tre anni nel 2024, il bonus sarà erogato solo per le mensilità da gennaio ad agosto 2024.

Il bonus è disponibile anche per genitori con figli sotto i 36 mesi affetti da gravi patologie croniche che necessitano di assistenza domiciliare. In questo caso, oltre ai documenti standard, è necessario allegare un certificato medico che attesti l’impossibilità del bambino a frequentare l’asilo.

Come inviare la domanda

Come già accennato, la domanda deve essere inviata entro il 31 dicembre 2024, esclusivamente per via telematica attraverso il portale INPS. Accededendo al sito www.inps.it, è necessario inserisci ‘Bonus Nido’ nella barra di ricerca e selezionare l’opzione ‘Accedi al servizio’ con le credenziali SPID, CNS o CIE. In questa fase è necessario indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2024, allegando la documentazione necessaria, che include la partita IVA dell’asilo, il nome del bambino, i dati del genitore che paga la retta e gli estremi di pagamento.

Se la tua richiesta riguarda più mesi, è bene ricordarsi di allegare tutta la documentazione per ogni mese di frequenza. Inoltre, è possibile velocizzare l’accredito del rimborso inserendo l’importo richiesto nelle apposite sezioni del servizio online, compresi eventuali costi per pasti e imposte di bollo.