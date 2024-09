Stanno portando via questa verdura da tutti i supermercati: mangiarla è pericoloso | Il motivo mette i brividi

A seguito di un richiamo della grande catena di supermercati è stata ritirata la verdura interessata da tutti gli scaffali d’Italia: l’allarme.

La salute del consumatore è sempre in prima linea, in particolar modo quando potrebbero presentarsi rischi legati all’ingestione di determinati generi alimentari. Per questo motivo ogni qual volta che si presenta un’anomalia o un produttore/rivenditore richiama i suoi prodotti, il Ministero della Salute ha il compito di pubblicare il richiamo sul suo sito ufficiale. Così è stato anche in questo caso, dove le molecole ad azione fungicida presenti nella verdura hanno superato i limiti consentiti.

Entrando nel dettaglio, negli scorsi giorni è stato rilevato un superamento dei limiti di legge di tre molecole ad azione fungicida. Questa situazione è dovuta alla presenza eccessiva delle sostanze chimiche sui prodotti agricoli, utilizzati con lo scopo benevolo di proteggere le piante dalle malattie fungine. Sebbene non ci sia un divieto nell’utilizzo, l’eccesso di queste sostanze si rivela dannoso per la nostra salute.

Il richiamo alimentare

La catena di supermercati Il Gigante ha segnalato il richiamo di due lotti di zucchine verdi a marchio Accademia Verde, dopo che un controllo interno ha evidenziato il superamento dei limiti di legge per tre molecole ad azione fungicida: tebuconazolo, triflossistrobina e azossistrobina. Questi fungicidi, normalmente impiegati per proteggere le colture da malattie causate da funghi, devono rimanere entro concentrazioni stabilite per garantire la sicurezza alimentare.

Nel caso specifico, le analisi hanno mostrato che le quantità di queste molecole superavano i livelli consentiti dalla normativa europea, il che ha portato al richiamo precauzionale. I lotti interessati, venduti in confezioni a peso variabile, sono quelli con date di produzione 4 e 5 settembre 2024.

Cosa succede se si consumano zucchine con livelli alti di molecole fungicidi

Come spiegano gli stessi medici, il consumo di alimenti contenenti quantità eccessive di fungicidi può comportare rischi per la salute. Sebbene non sia detto che si verifichino reazioni avverse, un’esposizione a lungo termine a livelli elevati di queste sostanze potrebbe causare disturbi gastrointestinali, reazioni allergiche o, nei casi più gravi, effetti sul sistema endocrino o sul fegato.

È importante sottolineare che non tutti coloro che consumano le zucchine richiamate avranno necessariamente problemi, ma nel caso si dovessero manifestare sintomi come nausea, vomito, diarrea o qualsiasi altra reazione inaspettata, è fondamentale consultare un medico. Per precauzione, chi ha acquistato zucchine di questi lotti è invitato non solo a non consumarle, ma anche restituirle al punto vendita che sarà tenuto a rimborsare o sostituire il prodotto.