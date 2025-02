Banca, sanzioni da 30.000€ a chi fa prelievi o versamenti in contanti | La nuova legge anti bigliettoni è micidiale

Sanzioni di decine di migliaia di euro, il documento divulgato per l’anti-riciclaggio colpisce tutti: cittadini nel panico.

La situazione relativa all’utilizzo dei contanti in Italia è mutata in modo consistente negli ultimi anni. I contanti vengono utilizzati, a prescindere dalla legge, sempre meno.

Il metodo di pagamento utilizzato maggiormente è quello del bonifico.

Grazie all’online banking, infatti, è possibile procedere o ricevere pagamenti stando a casa propria.

Anche per queste motivazioni, l’utilizzo dei soldi contanti per grandi acquisti è diventato davvero sospetto. Inoltre, numerose spese hanno obbligo di tracciamento nel caso in cui si produca un documento ufficiale. Un importante ente legato al mondo del lavoro, inoltre, ha pubblicato un documento riguardante le sanzioni.

Sanzioni di migliaia di euro: ecco quando bisogna preoccuparsi

A destare la preoccupazione di molti è un documento accessibile online pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato. Il documento riguarda le sanzioni, “il reato di riciclaggio e il concorso del professionista“, come indica il titolo stesso del documento. Le sanzioni previste si rivolgono, ovviamente, al professionista notaio, che è obbligato, in alcuni casi, a comunicare infrazioni al Ministero.

Una sanzione di decine di migliaia di euro spetta al notaio che sia negligente rispetto alla denuncia di alcuni tipi di violazioni da parte del cliente allo Stato Italiano. Tra queste, una riguarda proprio le leggi che riguardano le limitazioni dell’uso del contante.

Notaio, guadagni alti prevedono responsabilità importanti (e sanzioni stellari)

Il notaio, in genere, è considerato un mestiere svolto da persone privilegiate. Si sa, inoltre, che la parcella del notaio è solitamente molto consistente. Allo stesso tempo, però, è anche vero che chi esercita questa professione ha delle responsabilità non indifferenti, e in caso di inadempienza rispetto ad alcuni obblighi imposti dallo Stato è tenuto a sborsare delle cifre pazzesche.

Nello specifico, parliamo di mancata segnalazione. Quando si configura, infatti, una violazione dell’obbligo di comunicare al Ministero alcuni tipi di infrazione, le sanzioni possono arrivare a cifre stellari. Nelle premesse, comunque, il documento esplicita quanto previsto dalla legge sull’uso del contante: “E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a euro 12.500,00“. Quando si parla di utilizzo di contanti, il cui uso è limitato dall’Art. 1 comma 1 L. 197/1991, la sanzione in capo al professionista va dal 3 per cento al 30 per cento

dell’importo dell’operazione.