Bruno Barbieri finalmente svela il suo trucco per uno dei piatti più celebri: un capolavoro della cucina

Uno degli chef più amati d’Italia rivela cos’è che rende unico il suo piatto: ecco qual è il segreto di Bruno Barbieri.

Ogni giovedì, lo vediamo a MasterChef, nei panni di giudice severo e intransigente, ma Bruno Barbieri è, prima di tutto, uno chef stellato.

La sua carriera in cucina, infatti, è costellata di successi. Nel corso degli anni, ha collezionato diverse Stelle Michelin, lavorando in svariati ristoranti. Tuttavia, non ne ha mai aperto uno tutto suo.

Nonostante questo, i suoi piatti vanno a ruba e le sue abilità in cucina sono davvero invidiabili. Con sette Stelle Michelin all’attivo, Barbieri svela il segreto che rende una delle sue preparazioni un vero capolavoro culinario. Ecco di cosa si tratta.

Tra i fornelli e la TV

Sebbene sia il mago dei fornelli, Bruno Barbieri avrebbe confessato, diverse volte, di non voler aprire un suo ristorante proprio per potersi concentrare, maggiormente, sugli impegni televisivi. Nel corso degli anni, infatti, aveva il bistrot Fourghetti, a Bologna, ma lo aveva poi ceduto allo chef Erik Lavacchielli. Nel 2024, Fourghetti torna a Milano, sui Navigli e, questa volta, alla guida ci sarà lo chef Giuseppe Gasperoni.

Insomma, pare che Barbieri non ne voglia sapere di aprire un locale tutto suo e di gestirlo quotidianamente. D’altronde, lui ama stare in TV, vestire i panni del giudice, in MasterChef e scrutare diverse strutture, in 4 Hotel, in qualità di ospite pretenzioso. Due programmi di successo, che hanno dato grande visibilità all’uomo e che lo hanno reso una delle figure televisive più amate, e più temibili, allo stesso tempo. Ad addolcire i suoi fan, però, lo chef ci pensa con i suoi piatti, capolavori della cucina. Da oggi, potrai replicarne uno, perché il trucco che lo rende unico è stato svelato. Scopriamo insieme la ricetta.

Il tocco dello chef Barbieri

Tutta la classe che Barbieri manifesta con i suoi outfit, poi la riversa nei suoi piatti. Tra tutti quelli che ama preparare, i tortellini in brodo hanno la meglio. Essendo un piatto della sua terra, delle sue origini, Bruno ha cercato di renderlo il più appetitoso possibile, aggiungendo un tocco in più. Lo chef, infatti, si concentra molto sul brodo di carne e svela i segreti della sua preparazione impeccabile, focalizzandosi sulla rimozione delle impurità durante la bollitura. La sua ricetta prevede coscia di cappone, gommosa di manzo, gambo di sedano, carote, alloro, cipolla, sale e pepe. Una volta capiti quali sono gli ingredienti, però, occorre sapere anche come usarli e quali sono i passaggi da compiere, per non sbagliare.

Quando si porta tutto a ebollizione, a fuoco medio, l’acqua tende a fare una schiuma grigiastra, che la rende torbida. Questo è il risultato di impurità e proteine coagulate, che vanno rimosse, pian piano, con una schiumarola. Dopo questo passaggio, il brodo deve essere fatto bollire a fuoco basso per almeno due ore, così da evitare che la limpidezza venga ancora alterata. A fine cottura, per un risultato impeccabile, filtra il brodo con un colino a maglie fini. Per Barbieri, è proprio questo a rendere imbattibile il piatto. L’acqua sarà profumata, saporita, ma anche bella da vedere. Chiaramente, i tortellini vanno cotti nel brodo stesso e lo chef consiglia, per un piatto ancora più pulito, di preparare due brodi, uno per la cottura o uno per il servizio.