Collagene: 1 donna su 3 assume gli integratori ma non conosce la verità | Le risposte dagli esperti

Ecco svelati tutti i misteri che ruotano attorno al collagene: forse, i risultati che tanti promettono non sono quelli effettivi.

Con il passare del tempo, è normale vedere comparire, sul nostro viso, i segni dell’età. La pelle diventa meno elastica, meno tonica, meno lucida e, per quanto cerchiamo di utilizzare prodotti miracolosi, gli anni non possono essere cancellati via in un batter d’occhio.

Dalle creme alle maschere, fino agli integratori, le donne le provano davvero tutte. Di recente, sta spopolando l’assunzione di collagene. Un tempo, si utilizzava, per lo più, all’interno dei prodotti da applicare sul viso, mentre ora fa parte anche di alimenti da ingerire, come caramelle, capsule, bevande.

Ma, quanto sono davvero efficienti questi integratori e cos’è che dovresti sapere al riguardo? Ecco cosa avrebbero rivelato gli esperti.

Il ruolo del collagene

Il collagene è una delle principali proteine del corpo, presenti in grande quantità in età più giovane e che tende, poi, a ridursi, quando si avanza con gli anni. È presente nelle ossa, nei legamenti, nei muscoli, nei tendini, nei vasi sanguigni, ma anche nella pelle. Infatti, è proprio grazie al collagene se questa riesce a mantenere la sua elasticità e tonicità.

Per tale ragione, sempre più donne, in età adulta, sono attratte, da prodotti a base di questa proteina. I rivenditori e i maggiori brand la promuovono in maniera eccellente, promettendo che questa sia in grado di prevenire la formazione delle rughe, cancellare i segni dell’età, rafforzare la densità ossea. Insomma, chiunque si lascerebbe abbindolare da queste parole e da questi presupposti, ma una donna su tre che assume collagene, non sa come stanno davvero le cose.

Il parere degli esperti

L’associazione Que Choisir, che sta dalla parte del consumatore, avrebbe rivelato di aver chiesto, a tutti i brand che vendono e sponsorizzano integratori a base di collagene, di fornire degli studi sulle loro affermazioni. Alcuni non hanno proprio risposto, mentre altri hanno fornito dei documenti non idonei. Il fatto che manchino esperimenti clinici, pronti a testimoniare il vero effetto di questi prodotti, dimostra che, probabilmente, le cose non stanno come ci farebbero credere.

La dottoressa Claire Vinatier sostiene che il corpo non sia in grado di assimilare il collagene in modo specifico, ma che lo degradi, esattamente come fa con le altre proteine. Dunque, stando a quanto rivelano gli esperti, sarebbe impensabile credere che l’assunzione del collagene, per via orale, sia in grado di rigenerare la cartilagine o ridurre le rughe. Alle volte, ci lasciamo influenzare dal marketing e dalle mode, ma la sfera scientifica ha molto più valore di qualunque altra pubblicità.