Riforma Codice stradale, monopattini vietati: le assicurazioni non emettono polizze | Se vai in giro così al prossimo posto di blocco ti linciano

Il nuovo Codice della Strada disciplina l’utilizzo dei monopattini elettrici: gli obblighi che ogni conducente deve rispettare

La diffusione dei monopattini elettrici ha totalmente rivoluzionato la mobilità urbana e le città italiane sono diventate più smart e sostenibili.

Questi mezzi di trasporto sono pratici per coloro che vogliono spostarsi per le vie della città evitando il traffico quotidiano.

Se da un lato i monopattini hanno avuto un impatto sugli spostamenti delle persone, dall’altro lato hanno sollevato moltissime criticità.

Le autorità competenti, infatti, hanno sentito la necessità di regolamentare l’uso dei monopattini elettrici per garantire una maggiore sicurezza stradale.

Il Codice della Strada e l’uso dei monopattini elettrici

Il 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada che prevede delle sanzioni più rigide per coloro che non rispettano i limiti imposti dalla legge. Le nuove regole stradali hanno incluso anche i monopattini elettrici e la priorità è di garantire una maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni.

Tra le regole che riguardano l’uso dei monopattini elettrici troviamo l’uso obbligatorio del casco ed il rispetto del limite di velocità di 50 km/h su strade urbane. Una particolare novità che ha suscitato non poche polemiche riguarda l’obbligo di targare e assicurare anche il monopattino.

La riforma sui monopattini elettrici

Il nuovo Codice della Strada ha sollevato moltissime polemiche a causa delle disposizioni rigide e delle sanzioni per coloro che non rispettano la legge. Anche per i cicli come i monopattini elettrici sono state introdotte delle regole obbligatorie ma che destano ancora molta confusione. In particolare, la norma sulla targa e l’assicurazione è considerata complessa da applicare e moltissimi dettagli non sono stati ancora definiti. Il Codice della strada parla di “contrassegni di identificazione” che saranno essenziali per collegare il monopattino alla polizza assicurativa.

Tuttavia, i dettagli operativi dovranno essere definiti dal Ministero delle Infrastrutture e finché non sarà presente il “targhino”, le assicurazioni non potranno procedere alla copertura del mezzo. Come riporta il sito web “brocardi.it“, il numero di serie presente su ogni monopattino non è sufficiente per la gestione assicurativa e per tale ragione, fino a quando non sarà emanato il decreto attuativo non si potrà applicare l’obbligo assicurativo. Secondo la Polizia Locale di Milano, si potrebbe ovviare momentaneamente con un’assicurazione ordinaria che però coprirebbe solo il conducente e non i danni al mezzo di trasporto. Fin quando non saranno chiariti i dettagli da parte della giurisprudenza, l’obbligo di targare e assicurare il mezzo non saranno applicabili e di conseguenza, le sanzioni non rappresentano ancora un pericolo concreto.