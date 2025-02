Acquisto nuova auto, questo è il clone cinese della Tesla: costa meno della metà | Sono due gocce d’acqua

Tesla, non serve più spendere tutti quei soldi, arriva la versione economica: somiglia tantissimo all’auto elettrica più famosa di sempre.

La storia dell’auto elettrica Tesla è ormai conosciuta a livello quasi mondiale, e questo marchio è diventato sinonimo di qualità e design.

Per poterla avere, comunque, è necessario avere un capitale consistente.

Nonostante gli incentivi disponibili a livello nazionale per l’acquisto di auto elettriche, il suo costo resta poco accessibile.

Probabilmente anche per questi motivi, un marchio concorrente di origine cinese ha scelto di mettere sul mercato un’auto il cui design ricorda non poco quello di una particolare Tesla.

Tesla deve fronteggiare un concorrente cinese, la nuova berlina elettrica “gemella”

A lanciare questa novità che interessa tutti gli amanti (non puristi) di Tesla è il produttore cinese Hongqi , di proprietà del colosso FAW. Proprio nelle ultime settimane, infatti, il produttore ha presentato alcune particolarità della nuova berlina elettrica, che, secondo molti, ricorderebbe non poco la Tesla Model 3. Tra i numerosi vantaggi proposti da Hongqi con la nuova auto c’è quello del prezzo, che è infinitamente inferiore rispetto alla Tesla.

Si chiama Tiangong 05 la nuova berlina che potrebbe essere destinata a un testa a testa con la Tesla Model 3. La Tiagong 05 presenta una carrozzeria lunga 4,82 metri, larga 1,92 metri e alta 1,48 metri e un passo di 2.900 mm: il design della carrozzeria pare ricordare in modo abbastanza preciso quello della Tesla Model 3. Per quanto riguarda la Tiagong 05, per il momento sarà presente una versione a trazione posteriore con 210 kW (286 CV) di potenza, ma pare che a seguire ve ne saranno altre. Ecco attorno a quale cifra si aggirerà il prezzo.

Hongqi in un “testa a testa” con Tesla? Ecco il prezzo di lancio della berlina elettrica

Grazie alla tecnologia IA, il produttore è stato in grado di integrare nella Tiagong 05 un sistema di guida autonoma avanzato: un dettaglio non indifferente per un’auto che voglia essere competitiva nel mercato contemporaneo. In ogni caso, se molti dettagli inediti finora sono stati rivelati, la presentazione vera e propria e il lancio sul mercato dell’automobile avverrà nel secondo trimestre.

Anche per questo, il prezzo ufficiale è ancora sconosciuto, ma la stampa è stata in grado di fare alcune ipotesi assai verosimili in merito. Secondo il sito forococheselectricos.com, infatti, il costo dell’auto sul mercato europeo potrebbe aggirarsi attorno ai 25.000 euro, un costo senza dubbio diverso rispetto alla Tesla, che resta comunque un marchio di enorme prestigio.