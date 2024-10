Bennet, corsa contro il tempo per togliere dagli scaffali questo prodotto: chi lo mangia rischia serie conseguenze

Famoso brand interessato da un richiamo ordinato dall’agenzia per la sicurezza alimentare: se hai questo prodotto Bennet in casa, gettalo.

Uno dei prodotti in vendita presso i supermercati Bennet è stato oggetto di un immediato ritiro. L’allerta è partita dall’Agenzia per la salute e la sicurezza alimentare (AGES) austriaca, ma il ritiro interessa in una certa misura anche il nostro Paese.

Infatti il ritiro è stato notificato anche a livello europeo, visto che, grazie alla globalizzazione, la situazione di circolazione di beni e prodotti vari è così estesa e rapida che tutti i paesi UE sono stati coinvolti da questa notizia.

Non solo: nonostante la marca non sia italiana, lo stabilimento di produzione si trova proprio nel nostro Paese. Nello specifico il prodotto interessato è proprio la rucola bio prodotta dall’azienda OP Raggio di Sole Sac per Orto Bellina Srl. Nello specifico, lo stabilimento di produzione si trova in via Virgilio 5, a Gorlago, in provincia di Bergamo.

Interessati dal richiamo sono due lotti di rucola bio del marchio Le Insalatine Biologiche Bennet Bio in vendita generalmente presso gli omonimi supermercati. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 100 grammi e i lotti oggetto del richiamo sono i numeri 370241 con la data di scadenza 30/09/2024 e 370686 con la data di scadenza 03/10/2024. Ecco quali sono stati i motivi specificati nei documenti di richiamo.

Rucola bio Bennet, le ragioni del richiamo

I lotti richiamati, comunque, erano già entrambi scaduti al momento della pubblicazione da parte della catena (04/10/2024) del richiamo che li interessava. Se vi siete resi conto, dunque, di aver ingerito rucola appartenente a uno dei lotti sopra indicati, state all’erta per eventuali sintomi, visto che il richiamo è avvenuto a causa di un rischio di salmonella.

L’Austria ha infatti notificato la possibile presenza, nella rucola di origine italiana di Salmonella Umbilo, un raro sierotipo di Salmonella enterica. La notifica è giunta dopo la registrazione di 16 casi di questa patologia, la cui insorgenza sembra essere avvenuta dopo che la maggioranza dei soggetti ha dichiarato di aver ingerito la rucola in questione nei 7 giorni precedenti.

Cosa fare se si entra in contatto con i lotti richiamati

La raccomandazione per i consumatori è di restituire il prodotto al supermercato nel caso in cui ci si accorga di essere in possesso di uno dei lotti ritirati.

Inoltre, nei giorni passati, è stato avviato il richiamo precauzionale di due lotti di rucola Residuo Zero a marchio L’Insalata dell’Orto per sospetta presenza di Salmonella: non è ancora chiaro, però, se si tratti di un evento collegato alla vicenda Bennet.