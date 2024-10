Se vuoi diventare ricco questa è la professione che fa per te: in pochi sanno di cosa si tratta | Stipendio da oltre 70 mila euro

Tra le tante professioni attuali, ce n’è una davvero redditizia, che può portare ad un reddito annuo sopra i 70 mila euro.

Non possiamo negarlo, la tecnologia sta prendendo piede in ogni ambito della nostra vita, da quella personale a quella lavorativa. Se dapprima il telefono e il computer erano solo un mezzo di supporto per la maggior parte dei lavori, ad oggi è necessario andare incontro a questa corsa per non rimanere indietro. Questo vale soprattutto per le aziende, qualunque sia il loro settore di appartenenza.

Archiviato – forse – il concetto de ‘l’Intelligenza Artificiale ci ruberà il lavoro’, si passa alla fase successiva, ossia ‘come sfruttare la tecnologia per farne un mestiere redditizio’. Da qui, in un periodo storico dove trovare lavoro con paghe quantomeno dignitose è paragonabile al lavoro in sé, emerge una classifica alquanto curiosa pronta a mettere in luce il lavoro dei sogni, o quantomeno quello in cui la scelta di una specializzazione è paragonabile ad una vincita al superenalotto.

Il lavoro più pagato del 2025

Nel periodo storico che stiamo vivendo, scegliere il campo lavorativo non è solo una questione di gusti personali, ma anche di strategia in base ad un mercato del lavoro in continua evoluzione. Da qui la nascita delle professioni digitali, quelle che fino a qualche anno fa venivano sottovalutate o quantomeno ignorate dalla maggior parte delle persone.

Tra queste spicca il Big Data Expert, colui che dei dati ne fa strategia. La maggior parte delle persone non è nemmeno a conoscenza di questo ruolo, ma le aziende ad oggi stanno valutando la sua importanza. Il Big Data Expert è quella figura che raccoglie e traduce un’infinita mole di dati provenienti dal web; gli stessi che noi forniamo navigando su siti, applicazioni e social network. Questi dati, che non sono altro che i nostri movimenti, sono essenziali per le aziende nelle loro indagini di mercato, nonché per strutturare strategie mirate e competitive. Insomma, una manna dal cielo. Per questo motivo, queste figure sono molto ricercate, nonché pagate egregiamente. Ma come si diventa Big Data Expert nel 2025?

BIG Data Expert, la professione del futuro

Come accennato in precedenza, l’importanza di questa figura è indiscussa ed è bene precisare che non è possibile improvvisarsi, ma è necessario seguire una formazione ben precisa. In primo luogo è fondamentale avere una solida base di programmazione; linguaggi come Python, Java e R sono indispensabili per maneggiare e analizzare enormi dataset.

Ma non è tutto: la capacità di visualizzare i dati attraverso strumenti come Tableau e Power BI permette di presentare le informazioni in modo comprensibile e incisivo, facilitando così decisioni aziendali strategiche. Inoltre, la familiarità con le piattaforme cloud, come AWS, Google Cloud e Microsoft Azure, è diventata ad oggi imprescindibile per gestire l’enorme volume di dati generati quotidianamente.

Se si possiedono tutti i requisiti, un Big Data Analyst all’inizio della carriera può aspettarsi di guadagnare tra i 30 e i 45 mila euro lordi all’anno. Con l’esperienza, questo stipendio cresce esponenzialmente. Dopo soli due anni, le retribuzioni possono salire tra i 45.000 e i 60.000 euro, mentre gli esperti con oltre cinque anni di esperienza non faticano a superare i 60.000 euro, arrivando anche a punte di 80.000 euro nei settori più lucrativi, come finanza e tecnologia.