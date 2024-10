Re Carlo non può stressarsi: il messaggio fatto recapitare dalla corte | Annullato uno degli impegni più attesi

Nonostante le speranze di tutti, Re Carlo è stato costretto ad annullare un impegno che poteva trasformarsi in una riconciliazione.

Dopo gli auguri di compleanno al figlio Harry, il padre Carlo ha aperto le porte ad una speranza di riconciliazione con il figlio, ma secondo le ultime vicissitudini, pare che di strada ce ne sia ancora molta da fare.

Come ormai noto, lo scorso 30 settembre il principe Harry si è recato a Londra per i WellChild Awards; evento organizzato dall’ente di beneficenza nazionale per bambini gravemente malati di cui lui è patron da 16 anni.

Un’occasione a cui il principe non poteva di certo mancare, sebbene la moglie Megan non abbia presenziato all’evento per impegni che riguardano l’organizzazione di beneficenza Sentebale, che ha co-fondato nel 2006 insieme al principe Seeiso del Lesotho. In tutto ciò, l’attenzione si è focalizzata su un’ipotetica riconcigliazione che, puntualmente, non è avvenuta. Questa volta gli insider sembrano imputare la colpa a Camilla.

Harry torna a Londra, ma l’incontro viene placato

È risaputo che la famiglia reale stia attraversando un periodo delicato, aggravato dalla malattia di Re Carlo, che ha spezzato un equilibrio già fragile. Eppure, come si dice, dopo la tempesta arriva sempre l’arcobaleno.

Proprio per questo, Harry ha sentito il desiderio di vedere suo padre, e un incontro a Balmoral sarebbe stato l’occasione perfetta: Carlo vive in Scozia, ma torna a Londra per le cure, mentre Harry non era in città da mesi. Tuttavia, pare che Camilla abbia frenato il tutto, secondo fonti vicine.

Re Carlo non può stressarsi: Camilla mette i paletti

A quanto pare, il momento di riconciliazione tra Re Carlo e il principe Harry ha subito un altro arresto, questa volta per questioni di salute. Camilla, preoccupata per lo stato fisico del marito, sembra aver avuto il suo ruolo nel bloccare un possibile incontro tra i due. La diagnosi di tumore, infatti, richiede che Carlo eviti ogni tipo di stress, e un confronto con il figlio minore sarebbe stato considerato troppo rischioso.

Nonostante questo, Re Carlo pare determinato a voler mettere fine alle tensioni familiari. Secondo fonti interne, il sovrano ha sviluppato un forte desiderio di pace, intensificato anche dalla sua fede cristiana. Il tumore sembra aver accentuato la sua voglia di ricucire i rapporti, non solo per amore dei figli, ma anche per il bene della monarchia, che da anni viene scossa da queste tensioni.

In tutto ciò, Camilla cerca di proteggere a spada tratta la salute del marito, spingendolo a prendersela con calma, specie in vista del tour in Australia che i due dovranno affrontare a fine mese. Secondo la stessa fonte vicina alla famiglia reale, Camilla al momento vuole evitare che Carlo si carichi di ulteriori preoccupazioni, considerando l’impegno fisico e mentale che un viaggio del genere comporterà.

Dal canto suo, anche Harry, nonostante le distanze, ha espresso più volte il desiderio di riavvicinarsi al padre. Fonti vicine ai Sussex confermano che il principe, pur vivendo ormai stabilmente in America, non ha mai perso la speranza di ristabilire un legame solido con il sovrano. Insomma, le premesse sembrano più che buone.