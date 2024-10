Ondata di caldo anomalo in arrivo: se vivi in queste regioni sarà un vero inferno | Termometro anche fino a 35 gradi

Sta per sopraggiungere nel nostro Paese un altro evento legato al meteo totalmente inaspettato: non mettete via le magliette a maniche corte.

Se ancora siete in dubbio se dare credito al cambiamento climatico, eccone un’altra prova che dovrebbe senza dubbio convincervi che la minaccia è reale e che, se la popolazione mondiale non inizia a vivere attraverso sistemi più sostenibili, la situazione peggiorerà sempre di più e in modo irreversibile.

Negli ultimi anni abbiamo iniziato ad assistere a una serie di eventi atmosferici catastrofici che hanno portato ad alluvioni, ad esempio, o altri tipi di catastrofi. Queste hanno mietuto vittime e messo in serie difficoltà economiche, sociali e a livello di salute la popolazione del Bel Paese.

Inoltre la prova del rialzo generale delle temperature è più che mai evidente. Negli ultimi tempi, infatti, sempre più persone si sono trovate a dover acquistare e installare sistemi di climatizzazione per le proprie abitazioni private a causa del caldo insopportabile che sta diventando sempre più la norma durante la bella stagione.

Proprio nei prossimi giorni il clima si prepara a darci di nuovo una buona dose di sorprese. Vedremo le temperature subire un rialzo che va ben oltre la media stagionale di questo periodo. Ad essere colpite soprattutto queste regioni.

Meteo, in Italia nuova ondata di caldo

Nella seconda parte di ottobre saremo travolti da una nuova ondata di caldo causata da un ciclone che giungerà in Italia, ma anche in gran parte dell’Est Europa. Contemporaneamente il cambiamento climatico ci porterà, invece, a fronteggiare vere e proprie tempeste che colpiranno paesi come la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, e in parte anche il Nord Italia.

Le regioni in cui si avvertirà maggiormente l’ondata di caldo nel nostro Paese sono per lo più aree dell’entroterra del sud del paese: il Foggiano, il Materano, il Cosentino e le aree interne della Sicilia orientale.

Prepararsi a un caldo intenso

Il giorno x in cui inizieremo ad assistere già a un rialzo delle temperature sarà il 9 ottobre mentre saremo travolti da alte temperature nel corso delle giornate dall’11 al 13 di ottobre. In questi giorni le temperature potrebbero raggiungere anche picchi di 35 gradi nel sud del Paese.

Questa ottobrata sarà tra le più intense e lunghe degli ultimi anni: se avete già messo via tutti i vostri vestiti estivi, allora è il caso di ritirarne fuori qualcuno, così da essere pronti ad affrontare una ondata di caldo senza precedenti.