Piani per il prossimo Natale, se hai scelto questa meta corri subito in agenzia: sono già in milioni ad aver prenotato

Chi vuole concedersi delle vacanze natalizie fuori porta, conviene affrettarsi: boom di prenotazioni in queste località.

Archiviata l’estate da ormai diverse settimane, ad oggi si pensa già alle feste di fine anno. Sebbene l’atmosfera natalizia sia ancora lontana, le fredde temperature ricordano che ben presto ci saranno per moltissime persone, nuovi giorni da godersi in relax, magari visitando un posto nuovo, o più banalmente, tornando in località conosciute per rivivere mercatini, concerti ed eventi di vario genere. Ed è proprio in questa circostanza che molte persone hanno già prenotato la loro prossima meta, che sia online o presso l’agenzia di viaggio di fiducia.

Prenotazioni anticipate: la tendenza degli italiani

Un pò per il caro vita che ha colpito il settore del turismo, un pò per l’irrefrenabile voglia di relax, secondo le ultime indagini di mercato sono ben 11 milioni gli italiani che prenotano con oltre tre mesi di anticipo. Il sondaggio condotto da YouGov, ci riporta che tra questi, il 30% pianifica le vacanze tra Natale e Capodanno, il 20% per i primi mesi del 2025 e circa un terzo tra Pasqua e il ponte del 25 Aprile.

Ovviamente, anche le feste natalizie non faranno eccezione, tanto che alcune mete sembrano essere già full dai primi giorni di ottobre. Tra queste, spiccano località nostrane, passando da quelle europee e finendo oltre oceano.

Le mete da prenotare subito per il Natale/Capodanno 2024

Tra le mete più gettonate per le vacanze di Natale 2024, balzano all’occhio alcune delle principali località italiane. Si parla di destinazioni come Bolzano e Trento, che da sempre attirano visitatori grazie ai loro incantevoli mercatini e tradizioni. Non mancano nemmeno le città d’arte, come Roma e Firenze, famose per i loro eventi natalizi e i monumenti storici che fanno da cornice a momenti di festa.

Se ci spostiamo in Europa, il Sud si conferma un punto di riferimento, con la Spagna, il Portogallo, la Francia e la Grecia che si contendono il podio tra le preferenze degli italiani. In particolare, Barcellona e Lisbona appaiono come un mix irresistibile di cultura, gastronomia e festività, nonché ideali per una fuga invernale. Ma non è tutto: chi desidera avventurarsi oltre oceano può scegliere mete esotiche come i Caraibi, che stanno conoscendo un incremento delle prenotazioni del 50%, o le affascinanti Maldive, dove il clima tropicale è un antidoto perfetto per scappare dal freddo invernale. Inoltre, non dimentichiamo gli Stati Uniti, sempre più richiesti dagli italiani.