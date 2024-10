Sosta vietata: la stangata da parte del Governo è durissima | Se ti beccano fermo qui con una multa ti svuotano le tasche

Non tutti sono a conoscenza di alcune novità che riguardano la sosta durante la guida: aggiornati subito per evitare multe.

Tutto è iniziato il 27 giugno dello scorso anno, quando il Consiglio dei Ministri ha approvato un testo di riforma riguardante la sicurezza stradale, che al momento sta passando all’esame del Senato. Si tratta, infatti, di un testo che mira alla modifica del Decreto legislativo del Codice della Strada relativo al 1992.

Se le regole da tenere a mente sono già moltissime per gli automobilisti, ora sembra che la situazione si stia aggravando in questo senso. Un sacrificio da fare, però, per assicurare una maggiore equità legislativa e soprattutto sicurezza stradale specie per alcune categorie di persone.

Infatti sembra che sia stato proprio il bilancio delle vittime della strada e degli incidenti a portare il Governo al riesame di questo decreto e alla possibilità di modificarne il contenuto. Fra una serie di novità che attendono di essere approvate, una parte si rivolge alla tutela delle persone con disabilità.

Le modifiche in questo senso riguarderanno temi come l’attraversamento pedonale, la sosta dei veicoli e le relative sanzioni, che verranno inasprite così da costituire un deterrente più efficace.

Gli aggiornamenti in arrivo in materia di sicurezza stradale

Tra le misure previste dal testo approvato dal Consiglio dei Ministri, alcune vanno a rendere più facile l’attraversamento pedonale per le persone con disabilità visiva. Nello specifico, con il testo si vuole andare a incoraggiare la dotazione di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci. Inoltre si parla di guide tattili a pavimento idonee all’individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche ogni qual volta si incontri un attraversamento pedonale con semaforo.

Per quanto riguarda, invece, la sosta dei veicoli, si va a inserire la gratuità della sosta per le persone con disabilità senza condizioni e non più solamente per i posteggi riservati a questi soggetti.

L’inasprimento delle sanzioni

Nel frattempo, la legge intende inasprire le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per violazioni relative a sosta e fermata, nello specifico quando una persona non avente diritto occupa un posto riservato alle persone con disabilità.

Se al momento per questo tipo di illecito si va incontro a una sanzione amministrativa che va da € 80 a € 328 per i ciclomotori e da 165 euro a 660 per i restanti veicoli, con questa legge si modifica la somma relativa a questa ultima fattispecie. La sanzione partirà dai 330 euro e potrà arrivare fino ai 990.