MD, biscotti a prezzi super scontati ma di grande qualità: dietro la loro produzione ci sono alcuni grandi marchi

Via tutti i pregiudizi sul supermercato MD, i loro prodotti sono realizzati da stabilimenti famosi e affidabili.

Il motto “buona spesa, Italia” non potrebbe essere più calzante, visto che MD è tra i supermercati con il miglior rapporto qualità prezzo disponibile. Proprio per questo ha moltissimi clienti fidelizzati che si recano presso i punti vendita abitualmente.

Nonostante ciò, molti tendono ancora a preferire supermercati che vendano prodotti di marchi conosciuti, pensando siano i soli fattori che intervengono in una garanzia di qualità. In realtà bisognerebbe conoscere nello specifico da quali stabilimenti vengono realizzati i prodotti destinati anche ai brand meno famosi.

Infatti molto spesso i consumatori non valutano questo aspetto, che in realtà va a beneficio di marchi meno conosciuti, e quindi tendenzialmente più economici. Infatti quando acquistiamo un pacco di biscotti di un brand molto noto, tendenzialmente vi è un sovrapprezzo che va a coprire le spese del marchio come la pubblicità o altro.

Bisogna, invece, fare affidamento direttamente sui produttori. Alcuni stabilimenti che si occupano della creazione di prodotti per brand noti, infatti, sono anche impegnati nel fornire merce destinata a brand meno conosciuti. Si tratta di un caso che accade per diversi prodotti in vendita presso MD.

Generi alimentari e non solo: tutti i marchi MD prodotti da famosi stabilimenti

Non tutti ne sono a conoscenza, ma diversi prodotti in vendita da MD sono prodotti da stabilimenti dal nome famoso. Parliamo di alimenti come il pane e la pasta ma anche i tanto utili detersivi. Senza dimenticare poi la carne o il formaggio in vendita nella zona frigo.

Oggi, però, ci concentriamo su un alimento che molti ritengono fondamentale visto che si consuma generalmente per colazione, il pasto considerato più importante in quando deve dare la giusta spinta per iniziare una giornata produttiva. Parliamo dei biscotti.

Biscotti per tutti i gusti da MD

Molti marchi apparentemente sconosciuti in vendita presso MD o altri supermercati, come LIDL ed Eurospin, hanno alle spalle produttori di fama nazionale ed internazionale. Per esempio i Biscotti ai Cereali Dolciando e Dolciando vengono prodotti da Montebovi Torino, ma non sono certo gli unici.

Abbiamo I Crumiri Dolciando & Dolciando prodotti da Bistefani ed ancora i frollini con confettura di mele che invece vengono prodotti da Vicenzi. Infine troviamo i Wafer prodotti da Elledi Ribera ed i Petit biscotti che arrivano dalla Spagna e prodotti da Le Bon. Da MD è quindi possibile trovare una ampia scelta di biscotti per la colazione di qualità. Non esitate, dunque, all’acquisto: si tratta di un vero e proprio affare.