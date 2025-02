Bolletta stralciata con le prese elettriche da finestra | Energia gratis dai vetri di casa tua

Sembra il futuro, invece sta accadendo ora: una invenzione che ti permette di avere energia totalmente gratuita.

Il timore per l’arrivo di bollette particolarmente alte è una delle angosce che tormenta i sonni degli italiani. Specialmente d’inverno, quando il dispendio di gas ed elettricità sono alti per via del freddo e della mancanza di luce, la situazione diventa tragica.

Anche per questo motivo, oltre che per una maggiore sostenibilità ambientale, si è sempre alla ricerca di nuove soluzioni.

Oggi, in particolare, parliamo di un dispositivo innovativo che vi aiuterà a ottenere una bolletta della luce bassissima.

Potrebbe essere una invenzione davvero rivoluzionaria, che risolve un problema troppo spesso sottovalutato. Il costo della nuova tecnologia è davvero basso e viene ammortizzato in poco tempo.

Nuove tecnologie per evitare dispendi energetici superflui: addio bollette astronomiche

Seppure in città è davvero complesso ottenere una casa con un giardino, spesso vi è almeno un balconcino, oppure una terrazza, entrambi spazi aperti che è possibile sfruttare soprattutto in primavera o in estate.

Nonostante la presenza di spazi aperti sia così diffusa, attualmente per avere luci, strumenti elettrici di ogni tipo, come la televisione, o altro all’esterno, è necessario ingegnarsi e far passare i fili attraverso le finestre, ritrovandosi spesso con grovigli incredibili. L’alternativa è quella di procedere a installazioni anche complesse, oltre che dispendiose, per poter avere luce e altri tipi di elettricità in giardino o in altri spazi esterni. Da oggi, invece, c’è una novità davvero interessante che supera tutti gli ostacoli.

Nessun tipo di ostacolo per avere le luci fuori: bastano meno di 60 euro

A ovviare questo inconveniente c’è la possibilità di acquistare “Power Mole V2”, che consente di avere elettricità negli spazi esterni della casa senza ricorrere a installazioni elettriche aggiuntive o stratagemmi di dubbio gusto estetico. Questo oggetto è costituito da un trasmettitore e un ricevitore: il trasmettitore si colloca all’interno ed è collegato all’energia elettrica della casa, mentre il ricevitore si fissa all’esterno.

Grazie a questo dispositivo l’energia fluisce dall’interno all’esterno senza dover nemmeno aprire le finestre. Il dispositivo è compatibile con una vasta gamma di tipologie di finestre. Questo è disponibile sulla piattaforma Kickstarter: è stato lanciato nel 2014, ma ha subito una serie di migliorie nel corso degli anni a partire dal lancio. Attualmente, il prezzo è di 57 euro: un costo che prevede anche un 40% di sconto al termine della campagna di finanziamento.