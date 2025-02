Mara Maionchi a cuore aperto dopo il tumore: “C’é qualcuno che ci sostiene” | L’appello della conduttrice

Mara Maionchi come non l’hai mai vista: la conduttrice parla del tumore ai suoi fan e lancia un appello, ecco di che si tratta.

Sempre spontanea e genuina, Mara Maionchi ha conquistato una grande fetta di pubblico. Oltre alla sua carriera come discografica, la donna è riuscita a diventare un’icona della TV, partecipando come giudice a XFactor prima e a Italia’s Got Talent poi.

Sicuramente, siamo abituati a vederla in altre vesti, più ribelle e senza peli sulla lingua, ma la vita della Maionchi non è stata sempre tutta rose e fiori.

Lei stessa aveva parlato di un periodo buio, dovuto alla scoperta di un tumore. Oggi, è tornata a parlare ai suoi fan e al suo pubblico, lanciando un commovente appello.

Mara Maionchi e la sua battaglia

Aveva 75 anni quando Mara Maionchi, esplosiva e piena di energie, si è ritrovata faccia a faccia con un nemico terrificante. Dopo una visita di controllo, ha scoperto di avere un tumore al seno. Una notizia sconvolgente, che ha stravolto la sua vita e quella delle persone che le erano accanto. Dopo un iniziale momento di sconforto e di cedimento, da vera guerriera qual è, la Maionchi si è rimboccata le maniche e ha deciso di combattere, con tutta la forza che le era rimasta.

Oggi, all’età di 83 anni, ha deciso di lanciare un appello a tutti coloro che la seguono, parlando a cuore aperto, come se stesse parlando a se stessa. La donna sa bene quanto sia difficile combattere contro il cancro, ma nel suo messaggio ha detto: “C’è qualcuno che ci sostiene“. Vediamo insieme a chi si riferisce.

Un messaggio importante

Anche se non appartiene alla generazione che utilizza i social per comunicare, Mara Maionchi ha deciso di usare Instagram come canale ufficiale per diffondere il suo messaggio, di fondamentale importanza. Dopo anni, la donna può dire di aver sconfitto il tumore, di aver abbattuto il nemico, ma non dimentica gli attimi di paura e di smarrimento, vissuti in quei momenti in cui tutto sembrava crollarle addosso. Per questo, ci tiene a invitare tutti a fare prevenzione. Controllarsi, regolarmente, è importantissimo ed è l’unico modo per prendere il toro dalle corna.

Purtroppo, secondo la conduttrice, in Italia non c’è la buona abitudine di farsi controllare e, spesso, la salute viene trascurata, finché non si avvertono i primi sintomi. Per evitare di arrivare a un punto di non ritorno, però, sarebbe opportuno affidarsi alla prevenzione. Mara Maionchi supporta le attività di assistenza ai malati e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT). Avere qualcuno che ti aiuta, che ti sostiene e che ti accompagna, in questi momenti, è una fortuna. Prevenire è vivere e vivere non è qualcosa da sottovalutare.