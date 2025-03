Bolletta zero sprechi, se attacchi questo filo al contatore non paghi la luce per un anno | Un elettricista lo fa per 50€

Basta un solo filo e ti dimentichi la bolletta dell’elettricità: niente più stress all’arrivo della email dal provider di energia elettrica.

Le bollette, assieme a eventuali cartelle esattoriali, sono tra i documenti di pagamento che i cittadini italiani temono più di tutti.

A meno che non si abbia un contratto a canone fisso, il costo dell’energia tende a oscillare.

Pertanto, sono una serie di fattori, oltre a quello dell’effettivo consumo, a decretare ogni volta la cifra in bolletta.

Un’impresa, in particolare, ha trovato un modo furbo per non pagare mai più la bolletta dell’elettricità: ecco che cosa hanno fatto.

Bolletta a zero: il caso di Anzio, l’azienda che ha detto addio al costo energetico

Sfortunatamente, non esistono metodi legali per raggiungere il traguardo di una bolletta energetica che sia pari a zero. Ci sono, certamente, una serie di accorgimenti che permettono agli utenti di fare economia in ambito energetico: non lasciare accese luci o elettrodomestici oltre il dovuto, evitare di utilizzare la modalità stand-by, non lasciare in carica lo smartphone più di quanto sia necessario e simili.

Gli accorgimenti possono contribuire a un uso consapevole dell’energia e a una bolletta che sia coerente con i propri consumi. Alcuni hanno scelto, invece, di installare dei pannelli solari, che permettono l’accumulo di energia rinnovabile, che in alcuni casi viene persino venduta ottenendo uno sconto in bolletta o un introito. Veniamo, invece, allo stratagemma illegale utilizzato da un ristorante di Anzio: ecco cosa hanno fatto i titolari.

Risparmio energetico: tante soluzioni e accorgimenti, ma ad Anzio hanno fatto così

A scoprire ogni cosa sono stati i tecnici dell’Enel nel corso del servizio, come riportato dal sito ilcaffe.tv. I tecnici hanno, infatti, riscontrato un furto di energia da parte di un ristorante di Anzio. Tale riscontro ha portato a una denuncia da parte dei Carabinieri nei confronti del titolare del ristorante.

La struttura, infatti, è risultata allacciata in modo abusivo alla rete elettrica pubblica. In pratica, l’energia elettrica del ristorante proveniva dalla rete pubblica attraverso un allaccio abusivo rinvenuto in Via dei Pesci, nel quartiere Zodiaco. Dopo le dovute indagini in merito, è venuto fuori che il ristorante aveva rubato energia per un totale di circa 50.000 euro. In modo analogo, vi erano altri 5 allacci abusivi relativi a utenze domestiche di altri immobili, disabitati al momento della scoperta. In questo caso la cifra corrispondente al furto di energia era comunque di ben 30.000 euro.