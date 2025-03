Migliore Pizza al mondo: la classifica é ufficiale | É proprio in questa città italiana

Il piatto più amato da grandi e piccini vince il primato mondiale: è in questa città italiana che puoi trovare la miglior pizza al mondo.

La pizza è quel piatto che, quando è a tavola, mette d’accordo proprio tutti. Celebre in ogni angolo del mondo, questa preparazione è amatissima.

Quando c’è la pizza, tutti sono felici. Ma, i gusti sono gusti e, nel tempo, sono state create diverse tipologie. Dall’impasto alla napoletana, fino a quello alla romana, passando poi per le diverse farine, la pizza ha tantissime facce.

Negli ultimi tempi, è stata pensata anche la pizza senza glutine, per permettere ai celiaci di non rinunciare a questo cibo delizioso. Ma, sai qual è la migliore pizza al mondo? Per mangiarla, devi andare in questa città.

Le migliori pizzerie: una gara dal sapore internazionale

Il portale TimeOut ha cercato di stilare una classifica, che scala tutte le posizioni, fino ad arrivare al primo posto, quello occupato dalla migliore pizza al mondo e, quindi, dalla città in cui si mangia la migliore pizza al mondo. Per gli italiani, questo alimento è una sorta di istituzione. Certo, abbiamo idee diverse rispetto a quelle degli americani, ad esempio, che mettono l’ananas sulla pizza, ma anche nel nostro Paese sono iniziate, da tempo, le sperimentazioni con la pizza. Difatti, sono nate le pizze gourmet, con impasti differenti dal classico e accostamenti poco usuali.

I redattori internazionali hanno dovuto scegliere i locali in cui si recherebbero per mangiare una pizza. Nella classifica, non sono finite solamente pizze classiche, ma anche tutte quelle rivisitate, della tradizione americana o orientale. Una gara dal sapore internazionale, che ha voluto valutare attentamente ogni proposta. Agli ultimi posti, in ordine dal diciannovesimo al decimo, troviamo: Oaxaca; Amsterdam; Buenos Aires; Hong Kong; Lisbona; Miami; Edimburgo; Rio de Janeiro; Chicago; Madrid. Chiaramente, più saliamo e più troviamo pizze di qualità. Questa quella migliore.

La pizza più buona la mangi qui

Ti sorprenderà scoprire che il terzo posto è occupato da una pizzeria di Tokyo, mentre il secondo posto da una pizzeria di New York. Luoghi un po’ insoliti dove gustare una pizza, ma valutati positivamente da coloro che hanno stilato la classifica. Al primo posto, però, c’è una città italiana. Parliamo di Napoli, patria della pizza.

La pizzeria da Attilio offre degli impasti davvero deliziosi, condimenti squisiti, da leccarsi i baffi. D’altronde, a Napoli si respira pizza in ogni angolo. Non ci stupisce scoprire che è proprio questa la città ad aver ottenuto il primato di migliore pizza al mondo. All’interno della classifica, c’è Roma, al quarto posto e, a seguire, Sydney, Copenaghen, Londra, Città del Capo e Parigi.