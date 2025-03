Uomini e Donne, nuova coppia a gonfie vele: chi sono e quanti anni hanno Barbara De Santis e Ruggiero D’Andrea

Scoppia una passione irrefrenabile all’interno dello studio di Uomini e Donne: tutti i dettagli sulla vita privata di Barbara e Ruggiero.

Barbara De Santi è una delle dame che si è guadagnata un posto speciale all’interno di Uomini e Donne. Un po’ come Gemma Galgani, anche Barbara ha provato, per diversi, di trovare l’amore, attraverso il Trono Over e il dating show di Maria De Filippi.

Dal 2011 al 2015, la donna ha fatto parte del parterre femminile, per poi tornarci due stagioni fa. La dama ha sempre mostrato un temperamento forte, un carattere deciso.

Tuttavia, con il tempo, ha lasciato intendere che quella fosse solamente una maschera, messa per difesa. Da quando ha conosciuto Ruggiero D’Andrea, infatti, tutte le sue barriere sono crollate. Scopriamone di più sui due.

Un amore a lieto fine

Da quando Barbara ha iniziato la frequentazione con Ruggiero, la sua vita è cambiata. I suoi occhi si sono illuminati e il suo sorriso era più sincero, pieno d’amore. Chi conosce bene la dama ha notato subito questi dettagli. Il cavaliere deve aver rubato il cuore della De Santi, al punto tale da spingerla a fare una pazzia. Durante la sfilata, andata in onda il 7 marzo, la dama si è avvicinata a Ruggiero, invitandolo a ballare con lei. Sulle note di Ti porto via con me, di Jovanotti, Barbara gli ha chiesto: “Vieni via con me?“.

Tra i due, è scattato un bacio appassionato e, tra gli applausi del pubblico e la commozione dei presenti, la coppia ha lasciato lo studio assieme. Da quel momento in poi, tutto sembra andare a gonfie vele. La complicità che avevano trovato all’interno del programma, è diventata ancora più forte all’esterno, lontani dalle telecamere. Anche se il programma è finito, però, la coppia ci tiene a rendere partecipi i loro fan dell’amore che li unisce e dei bei momenti che stanno vivendo, come si può vedere dai video che circolano sui social. I due, per quanto abbiano uno stile di vita un po’ diverso, dovuto anche a diverse professioni, sono riusciti a trovare un punto d’accordo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossip & News (@ilgossipitalia)

Tutto su Barbara e Ruggiero

Barbara De Santi la conosciamo un po’ meglio, rispetto a Ruggiero, dal momento in cui ha fatto parte del programma di Maria De Filippi per tantissimi anni. Di lei, sappiamo che ha quasi cinquantasei anni e che è nata a Mantova, sotto il segno dei Gemelli. La donna è un’insegnante di sostegno, presso la scuola secondaria di primo grado. Inoltre, ha anche un diploma ottenuto al Conservatorio, dove suonava il clarinetto. Sui social, è parecchio attiva ed è anche molto seguita da tutti coloro che si sono appassionati a lei, grazie a Uomini e Donne.

Ruggiero, invece, ha cinquantasei anni e vive a Taranto. Di professione è chef e ha tre figlie. Ciò che non molti ricordano, è il fatto che anche lui ha già partecipato al dating show, nel 2018 e nel 2020, senza però riuscire a trovare l’anima gemella. Ora, invece, ha conosciuto Barbara e tra i due è scattato subito un colpo di fulmine, che gli ha permesso di vivere la relazione al di fuori dello studio.