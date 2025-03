Conosci Massimiliano Borghese? Se vivi a Roma probabilmente sì: anche lui ha un locale famosissimo

Il cognome ti suonerà familiare, ma devi sapere che anche Massimiliano Borghese possiede un locale molto noto: vai qui, per mangiare da lui.

Crescere con un fratello che sembra avere una fama più grande della tua non deve essere semplice, ma Massimiliano Borghese ha trovato la sua strada ed è riuscito a raggiungere il suo successo. Così come il fratello Alessandro, anche Max ha una passione smisurata per la cucina.

Infatti, il ragazzo ha messo su un locale famosissimo, a Roma. Il ragazzo è il figlio minore di Barbara Bouchet e, proprio come il fratello, ha preso una strada completamente diversa dalla madre.

Tuttavia, Massimiliano, al contrario di Alessandro, si era concentrato più sulla sala che sui fornelli. Ora, però, ha un’attività tutta sua. Ecco dove trovare il noto locale.

Il successo di Massimiliano Borghese

Il trentaseienne ha investito molto nel suo progetto e, col senno del poi, la sua è stata un’idea davvero geniale. Massimiliano è stato sempre più riservato, rispetto ad Alessandro. Non è mai apparso in TV, se non per qualche ospitata legato al fratello. Per anni, ha lavorato come bartender, per poi entrare a far parte del team del ristorante del fratello maggiore. Max era colui che gestiva la sala e che si accertava che tutto filasse liscio come l’olio.

Decisamente diverso da quello di Alessandro, Max ha aperto il suo locale, nel cuore di Roma. Una pizzeria, che sforna delizie di stampo romano e che ha riscosso un enorme successo. Tantissima è la gente che lo frequenta, grazie alle specialità di propone il menu. Una base ampia, con un cornicione fino e croccante, tipico dei gusti della capitale. Ovviamente, il condimento è gustoso e abbondante, per accontentare qualunque palato.

Il gusto della tradizione

Massimiliano Borghese ha lo scopo di ricordare la tradizione, dando comunque una svolta ad alcuni sapori. Le sue pizze sono musica per le papille gustative e gli accostamenti sono ricercati e funzionali. Se ti è già venuta l’acquolina in bocca, puoi gustare queste pizze deliziose presso L’Elementare, la pizzeria situata in Via degli Stradivari, vicino Porta Portese.

Max è riuscito a ricavarsi uno spazio tutto suo, nonostante la grande popolarità del fratello Alessandro. A Roma, tutti vanno matti per la sua pizza e il locale è sempre pieno di clienti. Dopo una giornata stressante e ricca di impegni, non c’è nulla di meglio che accomodarti davanti a una pizza croccante e ben condita, e perderti tra le chiacchiere con gli amici, in un locale accogliente e innovativo.