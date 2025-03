Gratta e vince 100.000€: la dea bendata bacia un giocatore con un biglietto da 2€

La fortuna è sempre dietro l’angolo e, questa volta, un giocatore ha svoltato nel punto giusto: mega vincita, con minimo investimento.

Sono in molti quelli che, ogni giorno, tentano la fortuna e acquistano un Gratta e Vinci, per cercare di portare a casa un’ingente cifra.

Non sempre, però, è possibile festeggiare. Il più delle volte, infatti, i biglietti non sono vincenti o, se lo sono, permettono di vincere solo piccole somme.

Non è certo il caso di quello che è accaduto a un fortunato che, con un biglietto da 2 euro, ha vinto ben 100.000 euro. Scopriamone di più insieme.

Il biglietto fortunato

Chissà quante volte ti sarà capitato di passare per caso davanti un tabacchi e spendere qualche euro in un biglietto del Gratta e Vinci, tentando la sorte, ma con scarsi risultati. L’adrenalina che si prova mentre si gratta il biglietto è ciò che ci spinge ad acquistarne sempre di più. Infatti, anche se le probabilità sono basse, le persone non rinunciano alla possibilità di vincere una grande somma.

Ovviamente, la cifra da vincere aumenta con l’aumentare del costo del biglietto. Tuttavia, puoi sempre tentare la fortuna anche con Gratta e Vinci con una spesa minima. Per vincere, non c’è bisogno di acquistare biglietti da 20 euro o oltre, ma puoi beccare quello giusto e portare a casa una somma soddisfacente, investendo pochi euro. È quello che è accaduto a un giocatore, che ha intascato 100.000 euro, spendendone solo 2.

La fortuna ha fatto tappa in questa città

Di recente, sono stati vinti 100.000 euro a Benevento. Il fortunato, con il Tris Vincente, acquistato presso il Bar Tabacchi Fratelli Collarile, al Rione Libertà, ha svoltato la sua giornata e non solo. Con un biglietto dal modico costo di 2 euro, il giocatore ha vinto il premio massimo. Essendo un biglietto da un prezzo così basso, i premi previsti non sono da capogiro, rispetto agli altri presenti in commercio. Nonostante questo, però, i premi previsti sono da 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro.

Queste, ovviamente, sono le vincite minori, ma il fortunato è riuscito a puntare al massimo, affidandosi alla dea bendata, che lo ha baciato e gli ha sorriso allegramente. Chissà che cosa avrà pensato il diretto interessato, quando ha grattato il biglietto e ha scoperto che quello era il suo giorno fortunato. Ovviamente, nel Bar Tabacchi Fratelli Collarile, sono stati felici di accogliere una tale vincita e di aver venduto un il biglietto d’oro a uno dei loro clienti.