Bollette del gas, arriva l’offerta fissa finalmente: paghi 45€ e lo hai infinito | Finalmente siamo liberi dai consumi

Dopo ben 2 anni di agonia, i costi della fornitura di luce e gas sono tornati ai livelli pre-pandemia: come accedere alle nuove tariffe.

Uno spiraglio di luce per milioni di cittadini che, per ben 2 anni, hanno dovuto lottare con le bollette consistenti delle utenze domestiche. Dal 2020, infatti, l’aumento complessivo ha portato il cittadino medio a viaggiare nell’abisso di offerte, che purtroppo, non si sono mai rivelate tali.

Adesso però il quadro generale sembra mutare. Il panorama delle tariffe energetiche sta attraversando una fase di cambiamento significativo, con ripercussioni positive per i consumatori. Ma cosa significa esattamente? E soprattutto, come può il cittadino approfittare di questa situazione? A darci le nozioni necessarie sono gli esperti del settore.

Bollette luce e gas: il ritorno al passato

Il calo delle quotazioni all’ingrosso, sia per l’energia elettrica sia per il gas, sta consentendo ai fornitori di proporre nuovamente offerte a prezzo fisso vantaggiose. Dopo un periodo in cui queste tariffe erano praticamente sparite o poco convenienti a causa della crisi energetica, ora rappresentano un’alternativa concreta e conveniente rispetto alle tariffe indicizzate.

Un’opportunità da cogliere al volo: il consiglio dell’esperto

Secondo Paolo Benazzi, Utilities Managing Director di Segugio.it, questo è un ottimo momento per fissare il prezzo dell’energia e del gas, proteggendosi così da eventuali sorprese future. Le tariffe a prezzo fisso si stanno avvicinando alle tariffe variabili, offrendo un’opportunità unica per risparmiare e pianificare meglio le spese energetiche.

L’analisi di Segugio.it evidenzia che a marzo 2024 la migliore tariffa a prezzo bloccato, sia per l’energia elettrica che per il gas, è tornata ai livelli di inizio 2022. Questo significa che i consumatori hanno ora la possibilità di scegliere una tariffa fissa conveniente e bloccare il prezzo, evitando così le fluttuazioni del mercato che potremmo riscontrare nei prossimi mesi: una possibilità non certa, ma non per questo da escludere.

A marzo 2024, per esempio, la miglior tariffa fissa di luce consentiva di bloccare il costo dell’energia a 0,11 €/kWh, con un risparmio del 45% rispetto allo stesso periodo del 2023. Per quanto riguarda il gas, la situazione sembra essere ancora più conveniente: la migliore tariffa fissa ha un costo materia prima di 0,43 €/Smc, con un risparmio del 45% rispetto al 2023. Se si ottenesse questa offerta, la cifra media della bolletta del gas si aggirerebbe intorno ai 45 euro per famiglia.

Insomma, se si sta valutando un cambio di fornitura o tariffa, questo potrebbe essere il momento giusto per approfittare delle offerte a prezzo bloccato e assicurarti un costo stabile e – realmente – conveniente per 12 mesi.