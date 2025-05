Bollo auto, “chi ha comprato l’auto quest’anno non lo paga più”: passato il decreto | Italiani iniziate a festeggiare

Occhio all’età della tua auto: se il veicolo risulta acquistato in un determinato anno, sarai esente dal pagamento del bollo.

Quando acquisti un’automobile, devi tenere conto delle relative tasse da pagare, per poter circolare in piena regola e rispettare tutte le leggi.

Dopo l’assicurazione e le varie spese di manutenzione, tagliando e revisione, gli automobilisti devono sostenere anche una tassa, tanto odiata quanto indispensabile.

Ovviamente, stiamo parlando del bollo auto. Ma, cosa accadrebbe se venissi a conoscenza che il veicolo è esonerato dal pagamento di tale salasso? Scopriamone di più insieme.

Lo stop al bollo auto è sempre più vicino

Visto le spese da sostenere per ogni auto posseduta, i cittadini sono sempre in attesa di ricevere delle novità al riguardo e sperano di essere esonerati dal pagamento di almeno una piccola parte di esse. Finalmente, qualcosa potrebbe essersi smossa, visto che è stato approvato il decreto che affermerebbe: “Chi ha comprato l’auto quest’anno non lo paga più“.

Una notizia che ha sorpreso gli italiani, che si preparano a festeggiare e a tirare un sospiro di sollievo. Purtroppo, però, la novità non riguarda tutti, ma solo una fetta di automobilisti. Vediamo, nello specifico, chi sono coloro che potranno risparmiare sul versamento del bollo auto, dicendo addio a questa tassa regionale, poco gradita da chiunque.

Le auto che non pagano il bollo

Trattandosi di una tassa regionale, il bollo può variare a seconda delle zone. Tuttavia, pare che il decreto sia stato abbastanza chiaro e che abbia coinvolto tutta l’Italia, da nord a sud. Stiamo parlando della novità che esonererebbe i veicoli storici dal pagamento del bollo. Per veicoli storici si intendono tutte quelle auto che hanno più di trent’anni di vita, a partire dalla data della prima immatricolazione. Questi non vanno confusi con le auto d’epoca, che hanno più di vent’anni, ma meno di trenta e che non sono esonerate completamente dal pagamento del bollo, ma godono di una semplice riduzione.

Inoltre, per far sì che tu possa usufruire di questa fantastica novità, il veicolo dovrà essere iscritto all’A.S.I., ovvero all’Automotoclub Storico Italiano. Se rispetterai tutti i requisiti, potrai sbarazzarti di questa tassa annuale e alleggerire le spese da sostenere. Non ti resta, dunque, che verificare l’età del tuo veicolo e procedere con tutti gli step necessari, affinché tutto venga fatto secondo le regole.