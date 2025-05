Conad, costretto ad ammettere la verità: “Ci sono corpi estranei nel vasetto” | Ritiro massivo da tutti gli scaffali

Attenzione a questo prodotto alimentare, se lo avete comprato ridatelo subito indietro: ecco i dettagli e le curiosità

Molto spesso i lettori si ritrovano dinnanzi ad alcune vicissitudini che lasciavano davvero senza parole, soprattutto per alcuni prodotti che tendiamo a consumare spesso non sapendo n realtà cosa si nasconde al loro interno. Proprio in questo articolo, infatti, andremo ad analizzare la questione lasciandovi senza parole proprio per un prodotto che potete acquistare dal supermercato Conad: andiamo a vedere i dettagli e le curiosità della vicenda.

Negli anni, il pubblico è divenuto un personaggio attento a tutto ciò che gli circonda compresi i punti di forza relativi a ciò che a cui si fa spesso riferimento: i prodotti alimentari. Quante volte ci siamo sentiti esporre la domanda circa la provenienza del prodotto, se è biologico o meno e se tutto ciò che leggiamo sull’etichetta è davvero reale?

Almeno una volta nella vita abbiamo cercato queste risposte su internet e, proprio per questo motivo, abbiamo deciso di informarti circa un prodotto in particolare che consumato spesso da moltissimi di voi lettori che è stato ritirato dal mercato.

Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e vi diciamo che se acquistato dovete assolutamente buttarlo o consegnarlo nuovamente al Conad: tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Attenzione a questo prodotto ritirato da Conad: ecco di che si tratta

Se sei solito fare la tua spesa alimentare dal supermercato Conad, devi conoscere un nuovo episodio che ha sconvolto la comunità e che riguarda il ritiro sul mercato di un particolare prodotto che viene consumato da anni: stiamo parlando dei filetti di tonno al naturale.

Pare che, il motivo sia legato alla presenza di corpi estranei ed è di circa 200 grammi, con il numero di lotto L346G e il termine minimo di conservazione (TMC) 12/2027. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo con un aggiornamento avvenuto il 28 aprile 2025.

Conad richiama questo prodotto

Il prodotto a marchio Conad è stato ritirato e l’azienda che gli ha prodotti si trova precisamente in via Nofilo 25, a Pellezzano, in provincia di Salerno (marchio di identificazione IT 145 CE).

La catena in via cautelativa ricorda di non consumare assolutamente questo prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicato. I consumatori e le consumatrici che hanno acquistato tale prodotto possono restituirlo al punto vendita Conad di acquisto, dove si provvederà poi alla sostituzione con un altro prodotto a al rimborso.