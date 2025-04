Bonifico in arrivo? Come verificare se e quando verrà accreditato sul conto corrente

Se sei in attesa di ricevere del denaro, questo è il modo pratico per monitorare il tutto: ecco cosa devi fare.

Attendere del denaro può essere, alle volte, fastidioso. Un bonifico che deve arrivare, infatti, può servire per saldare delle spese importanti, pagare tasse e rate varie, quindi lo si aspetta freneticamente.

Non sapere quando e se arriverà, ci mette in una condizione di dubbio poco gradevole.

Fortunatamente, abbiamo dei metodi da suggerirti, che puoi sfruttare per verificare se un bonifico è realmente in arrivo, sul conto corrente. Scopriamone di più insieme.

L’utilità del bonifico

Il bonifico è un metodo di pagamento molto utilizzato. Questo, infatti, consente di tracciare qualunque spostamento di denaro, grande o piccolo che sia, tenendo sotto controllo i vari conti. Negli ultimi anni, è diventato uno degli strumenti più usati, sia da privati che da aziende. Il bonifico, dunque, è utile per trasferire somme sia all’interno della stessa banca, che da una banca all’altra, ma anche da banca a posta.

Insomma, le possibilità in cui può essere sfruttato sono diverse, ma l’importante è procedere sempre rispettando le regole, così da non avere problemi con il fisco. Ad ogni modo, grazie alle applicazioni e ai servizi bancari online, è diventato ancora più semplice fare un bonifico. Non tutti, però, sanno che c’è un modo per monitorare se la transizione è andata a buon fine e capire che il denaro sta arrivando. Farlo è davvero un gioco da ragazzi.

Come rintracciare un bonifico in arrivo

Se hai effettuato un bonifico e vuoi sapere se la transizione è avvenuta correttamente, puoi accedere al sito della tua banca, tramite le tue credenziali e controllare la lista movimenti del conto. Qui, se tutto è andato nella maniera corretta, troverai la voce bonifico in fase di elaborazione o bonifico effettuato. Se, invece, stai attendendo un bonifico e ti interessa sapere quando arriverà, non dovrai fare altro che contattare il mittente e richiedere il codice Cro o il codice Trn del bonifico. Per codice Cro, intendiamo il codice di riferimento operazione, ovvero un numero di 11 cifre, generato dall’istituto di credito che emette il bonifico. Dal 2016, però, il Cro è stato sostituito con il Trn.

Questo non sarebbe altro che il numero di riferimento della transizione, composto da 30 caratteri alfanumerici. Una volta che avrai ricevuto il codice del bonifico, potrai accedere al tuo conto online, visualizzare la sezione movimenti o operazioni in corso, e inserirlo. Se il tuo istituto di credito non ti permette di procedere con tale azione, sull’app o sulla piattaforma online, puoi contattarlo direttamente, così da saperne di più. Una volta che avrai avuto accesso alle informazioni relative al bonifico, vedrai la data in cui è stato emanato, lo stato della transizione e l’importo. Per quanto riguarda i bonifici postali, invece, la procedura è simile, ma il codice Cro è di 15 cifre, anziché 11. Le prime 4 cifre saranno sempre 7601, in quanto queste indicano un bonifico fatto da Poste. Se il bonifico tarda ad arrivare, accertati che tutti i dati siano stati inseriti correttamente e verifica che non ci siano problemi tecnici tra le banche. Altrimenti, recati direttamente presso l’istituto di credito, con il tuo codice identificativo del bonifico e controlla la situazione di persona.