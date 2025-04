Prime rughe: questi sono i migliori prodotti da usare per il contorno occhi

Se le prime rughe iniziano a comparire sul tuo viso, non temere, perché i prodotti di bellezza arrivano in tuo soccorso: ecco quali usare.

Con l’avanzare dell’età, il nostro corpo cambia. Le donne, così come anche gli uomini, fanno fatica a riconoscersi e ad accettare i segni del tempo.

Tuttavia, non dovremmo permettere a delle semplici rughe di condizionare la nostra vita. Le cosiddette zampe di galline, attorno agli occhi, possono essere camuffate, con i giusti prodotti di bellezza.

Scopriamo insieme cosa utilizzare per contrastare le prime rughette nel contorno occhi e far splendere il tuo viso.

A che età si può iniziare con la crema anti rughe

La crema anti rughe, per le donne, diventa quasi un must have, da avere sempre nel beauty e da portare sempre con sé. Ma, da che età si può iniziare a utilizzarla? La pelle è, costantemente, soggetta all’invecchiamento e ciò significa che non bisogna solamente guardare il numero delle candeline, per renderci conto che questa ha bisogno di un supporto, che le permetta di essere più tonica ed elastica. L’invecchiamento cutaneo, infatti, può partire già dai 25 anni e dipende da diversi fattori. Innanzitutto, occorre considerare le abitudini alimentari e il vizio del fumo, che incidono molto sulla qualità della pelle. A interferire è anche un’eccessiva esposizione ai raggi solari, l’inquinamento e lo stress.

In linea di massima, dunque, oltre al fattore genetico, è anche uno stile di vita poco sano che ti porta ad avere un invecchiamento precoce della pelle. Per tanto, è fondamentale agire per tempo, iniziare a curare il tuo viso e il tuo corpo anche quando ti sembra di vivere nel pieno della tua giovinezza. Per farlo, puoi cominciare proprio dal contorno occhi. Uno sguardo poco curato, spento e grigio, dà l’impressione di un aspetto trasandato. Se vuoi brillare di luce propria, dovrai illuminare il tuo contorno occhi e andare a contrastare le prime rughette. Per farlo, potrai servirti di questi prodotti, che sono il top di gamma.

I migliori alleati per il contorno occhi

Innanzitutto, prima di suggerirti i prodotti che dovresti acquistare, per trattare il contorno occhi, è bene sapere in che modo utilizzarli. Per permettere a queste creme di entrare in profondità e idratare la pelle, devi picchiettarle sulla zona interessata, con il polpastrello, partendo dall’angolo superiore interno dell’occhio, fino all’esterno. Insisti sulla zona delle sopracciglia e, poi, prosegui verso le tempie. Per drenare la parte al meglio e creare una sorta di massaggio anti age, potresti servirti di un face roller.

Ora, non dovrai fare altro che scegliere i prodotti giusti. Tieni bene a mente che è fondamentale che le tue creme siano, per prima cosa, adatte al tipo di pelle che hai. Dopodiché, queste devono contenere ingredienti come acido ialuronico, vitamina C e B, e retinolo. In commercio, ci sono davvero tanti marchi che offrono creme per contorno occhi valide, anche a prezzi contenuti. Molto gettonate sono quelle caffeina, che risveglia lo sguardo e aloe vera, che lenisce. Lo scopo è quello di sgonfiare le borse, contrastare le rughette che vanno a marcare le occhiaie e ridonare allo sguardo un aspetto più fresco e luminoso.