Bonus estate 2024, il governo è impazzito: il limite di richiesta è 60.000€ | Non conta l’isee

Fino a 60.000 euro per chi decide di usufruire del Bonus Estate 2024: tra i requisiti non c’è alcun limite ISEE.

A breve ci addentreremo nel mese di giugno, quello che segnerà l’inizio decisivo dell’estate. Tra sole e belle giornate, ad attenderci sarà anche il caldo afoso, sempre più preoccupante visto il cambiamento climatico che stiamo vivendo in questi anni.

Se da una parte avremo a che fare con infradito e bibite ghiacciate, dall’altra, potremmo imbatterci nelle emergenze caldo, spesso deleterie per tutti, soprattutto i soggetti più fragili. In questo contesto, milioni di persone si stanno già attrezzando con sistemi di condizionamento, seppur sembri essere un cane che si morde la coda. Quest’ultimo, non solo potrebbe far lievitare inevitabilmente la bolletta, ma peggiora ulteriormente la situazione ambientale. Dunque, cosa fare per ovviare a questo problema? Il Governo ha messo a disposizione un contributo che prevede un esborso fino a 60.000 euro.

Bonus Estate 2024: tutti i dettagli

A giocare un ruolo chiave nel surriscaldamento delle case italiane è proprio la luce solare giornaliera. I raggi solari portano inevitabilmente a riscaldare l’immobile, specialmente quando non vi è presente una protezione. Da qui la necessità di installare tende solari che, tuttavia, richiedono un investimento iniziale non di poco conto.

A tal proposito, il Bonus tende da sole è stato rinnovato per il 2024. Se si sta pensando di migliorare l’efficienza energetica della propria casa o azienda, è dunque possibile usufruire di una detrazione del 50% sulle spese sostenute, fino a un massimo di 60.000 euro. Ma vediamo i dettagli.

Bonus Tende da Sole 2024: requisiti e richiesta

In primo luogo, il bonus prevede una detrazione IRPEF o IRES pari al 50% delle spese per l’acquisto e l’installazione delle tende da sole, fino a un massimo di 60.000 euro (su una spesa massima di 120.000 euro). Questo incentivo non vede alcun limite Isee ed include l’installazione di tende da sole a telo avvolgibile, a rullo, veneziane e tende frangisole per pergole agganciate all’abitazione.

Ma chi può richiederlo? Proprietari e nudi proprietari, usufruttuari, utenti, abitanti, locatari o comodatari (con consenso del proprietario), soci di cooperative o imprenditori individuali e associati per immobili non strumentali.

Tuttavia, è bene sapere che esistono altri limiti. In primo luogo, l’abitazione su cui verranno installate le tende dovrà essere già esistente e regolarmente accatastata alla data di inizio dei lavori, in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Infine, sono richiesti ulteriori requisiti di posizionamento delle tende. Devono essere installate con un orientamento che massimizza l’efficacia solare: sud, est, ovest, sud-est o sud-ovest. Non sono infatti ammessi incentivi per tende orientate a nord, nord-est e nord-ovest. In ogni caso, devono contribuire al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.

Il termine per presentare la domanda è il 31 dicembre 2024 e i pagamenti devono essere tracciati con bonifico parlante, senza dimenticare l’invio della scheda descrittiva degli interventi all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.