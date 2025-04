“C’è un leone grande quanto un’auto in città”, sta terrorizzando i cittadini | Se abitate qui non passate per questa via

Sembra un film e invece è successo veramente: se abitate qui tenete gli occhi aperti o potreste ritrovarvi in bocca al leone.

Il leone, un animale anche troppo spesso usato in senso metaforico e rientrato nel linguaggio comune.

Maestoso, il suo ruggito è l’icona di case di produzione e la star di eventuali circhi.

Chi lo doma è considerato coraggiosissimo.

Stavolta, però, il Re della Savana è sfuggito al controllo: cammina per le strade della città.

“Roar”, il ruggito del leone che passeggia per le strade asfaltate, se abiti qui devi essere guardingo

In molti l’hanno già dimenticato, ma quanto accaduto potrebbe succedere nuovamente. Solamente qualche anno fa ci si era ritrovati a dover gestire il transito di un leone per le strade di Ladispoli, cittadina sul mare a un’ora dalla Capitale. “C’è un leone grande quanto un’auto in città“, si è detto: quanto accaduto è rimbalzato su tutti i media, inclusi i social, dove anche utenti privati sono riusciti a scattare foto e fare video del leone in città.

Era stato poi appurato che il leone, anziano e di nome Kimba, fosse scappato da un circo, il Rony Roller, come riportato anche da Repubblica.it. I gestori del circo hanno passato delle ore davvero sofferenti, visto che le responsabilità che sarebbero potute ricadere su di loro in caso di qualche tragico evento potevano essere più che gravi. Eppure, secondo loro, non si sarebbe trattato di un incidente o di un errore umano, bensì di un vero e proprio complotto. Ecco cosa è stato detto in merito.

Nessuna statua: a passeggiare per le strade un vero leone in libertà

“Siamo vittime di sabotaggio. Abbiamo trovato la gabbia aperta e qualcuno ha visto tre persone che fuggivano a piedi“: queste le affermazioni dei gestori del circo, che hanno affermato la loro credenza sulla possibilità di un vero e proprio complotto.

Nel corso della sua passeggiata da via Mosca a via Budapest, il leone è stato ripreso da tantissimi cittadini. Questi si sono avvertiti l’un l’altro assieme ai messaggi diffusi da media più tradizionali. “è buonissimo”, aveva detto Rony Vassallo, gestore del circo – una affermazione che aveva tranquillizzato ben pochi. Insomma, se abitavate a Ladispoli nel giorno in cui il leone si liberò o fu liberato, potreste aver assistito a un evento praticamente unico. Infatti, l’eventualità che questo si ripeta, a meno non vi sia una mai scoperta matrice animalista che reiteri il gesto, è davvero bassa se non equivalente a zero.