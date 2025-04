Ricordi la figlia di Fantozzi? Com’è oggi l’attore e dove vive chi la interpretava

Vieni a scoprire come è diventato l’attore che interpretava la figlia di Fantozzi: grazie alla serie cult, il suo volto è indimenticabile.

Le vecchie generazioni, sicuramente, ricordano con affetto Ugo Fantozzi, lo strampalato ragioniere, interpretato dal compianto Paolo Villaggio.

Il successo del primo film fu talmente travolgente che questo ebbe ben nove sequel. Dal 1975 al 1999, Fantozzi ci ha tenuto compagnia, con le sue avventure, con i suoi guai e con la sua famiglia, un po’ sopra le righe.

Al fianco del ragioniere, infatti, c’era sempre sua moglie, Pina Fantozzi, insieme alla figlia Mariangela. Chi è che non ricorda il volto di quella bambina, bruttina e imbranata? Ebbene, l’attore che la interpretava, oggi, è diventato così.

Il ruolo di Mariangela in Fantozzi

Mariangela è apparsa nei primi otto film di Ugo Fantozzi e, negli ultimi tre di questi otto, è diventata anche Uga, nipote del ragioniere. L’attore che interpretava la figlia del protagonista, infatti, inizia a vestire anche quelli della nipote, ovvero della creatura che Mariangela aveva avuto con Loris Batacchi. Il viso della bambina è, ancora oggi, impresso nell’immaginario collettivo. Per marcare ancora di più il suo aspetto, tutt’altro che carino e sofisticato, i produttori hanno scelto un uomo, anziché una donna.

La figlia di Fantozzi era talmente brutta che il padre si vergognava di lei. Tra le gag più famose, infatti, ricordiamo quelle in cui il ragioniere veniva messo in imbarazzo, da Mariangela stessa, davanti ai suoi colleghi e superiori. Dopotutto, i film di Paolo Villaggio hanno avuto un tale successo proprio grazie al cast, che ha saputo conquistare il pubblico a casa e far divertire proprio tutti. I fan della pellicola, però, si chiedono che fine abbia fatto l’attore che interpretò la figlia di Ugo Fantozzi. Scopriamolo insieme.

Plinio Fernando, il vero volto di Mariangela

Tutti sanno che l’attore che si nasconde dietro Mariangela Fantozzi è un uomo e non una donna, ma quasi nessuno sa che fine abbia fatto, dopo il boom dei film di Villaggio. Da più di venti anni, Plinio Fernando ha deciso di abbandonare la carriera nel cinema e nel teatro. Dopo aver ottenuto un tale successo, nei film di Fantozzi, l’attore ha deciso di mettere da parte la passione per la recitazione, per concentrarsi su quella per la pittura e per la scultura.

Oltre a essere un attore, infatti, Plinio è anche un grandissimo artista. È autore di tantissime opere e ha avuto la fortuna di formarsi con nomi del calibro di Roberto Gussino, Marina Gozzi e Luigi Diotallevi. Nel tempo, dunque, ha cercato di scrollarsi di dosso il ruolo di Mariangela, quello per cui viene ricordato da tutti. La missione, però, non è facile, visto che gli italiani lo hanno conosciuto e apprezzato proprio per quello.