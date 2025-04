Ricordi Cettina di Un Medico in Famiglia? Cosa fa oggi e dove vive Lunetta Savino

Scopriamo insieme che cosa fa, oggi, Lunetta Savino, l’amatissima Cettina di Un Medico in Famiglia: ecco tutte le curiosità sulla donna.

È stata la tata di tutta l’Italia e ci ha fatto divertire, con la sua interpretazione sempre maestrale. Ovviamente, stiamo parlando di Lunetta Savino che, per anni, ha vestito i panni di Cettina, in Un Medico in Famiglia.

La serie, che è diventata un vero e proprio successo Rai, incollando i telespettatori allo schermo, dal 1998 al 2016, ha dato vita a dei personaggi indimenticabili, tra cui anche Nonno Libero, ovvero Lino Banfi.

Allo stesso modo, Lunetta ha conquistato tutti, con la sua irriverenza e il suo spirito, sempre allegro e travolgente. Ma, dopo aver detto addio al ruolo di Cettina, cosa si è messa a fare l’attrice? Scopriamone di più sulla Savino di oggi.

La figura di Cettina

Il ruolo di Cettina è sempre stato un punto fisso nella vita di Lunetta Savino. Quando agli attori capita di interpretare personaggi che, poi, riscuotono un successo incredibile, è difficile che questi si distacchino da loro, nonostante il tempo. Infatti, è da quasi dieci anni che Un Medico in Famiglia non ci fa più compagnia, ma Lunetta Savino continua a essere ricordata per essere stata la collaboratrice domestica di casa Martini.

Ci ha fatto divertire, emozionare, ha saputo arrivare dritta al cuore dei ragazzi che si sono appassionati alla serie. Lunetta Savino, però, è molto altro. Anche se Cettina l’ha resa celebre, ci sono altri ruoli che hanno continuato a tenere vivo il suo nome e a farla essere apprezzata da tutti. Ecco cosa fa oggi la donna.

Lunetta Savino, oggi

Da Un Medico in Famiglia ad oggi, possiamo dire che Lunetta ne ha fatta di strada. L’attrice ha preso parte a fiction di successo come Lolita Lobosco e Studio Battaglia, ma è stata anche una delle protagoniste di Mine vaganti, il film di Ferzan Özpetek. Il suo amore per la recitazione, dunque, non è finito con il ruolo di Cettina, anzi, possiamo dire che quello sia stato il vero punto di partenza. La sua carriera, infatti, è esplosa e sono arrivate tantissime soddisfazioni.

Della sua vita privata, invece, non sappiamo molto. Nata a Bari, la donna si è trasferita a Bologna per frequentare il Dams, dopo aver conseguito la maturità classica. Tra un set e l’altro, Lunetta ha conosciuto Franco Tavassi, quello che sarebbe diventato suo marito e il padre di suo figlio, Andrea. La coppia si separa nel 1994 e la Savino decide di dedicarsi solo al lavoro e al figlio. Nel 2015, però, incontra quello che è il suo attuale compagno. Stiamo parlando di Saverio Lodato, autore e sceneggiatore. I due si sono conosciuti sul set di Studio Battaglia. Tra loro, è scattata subito una bella intesa e l’attrice si è detta felice di aver trovato una persona piena di vita, con cui condividere le sue giornate. A quanto pare, però, Saverio vive a Palermo, mentre Lunetta ha casa a Roma, quindi la loro è una relazione a distanza, per il momento. Ovviamente, quando gli impegni personali e lavorativi glielo permettono, non perdono occasione per stare insieme.