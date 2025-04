“Ci offri un caffè macchiato e ti regaliamo un’intera casa”: decidi tu la grandezza e la posizione | Altro che costi spropositati delle case

Se hai un immobile sfitto basta offrire un caffè e te lo potrebbero affittare in meno di 1 minuto: ecco i dettagli e le curiosità

Molto speso gli utenti sono molto interessati a voler approfondire alcuni tipi di argomenti e temi principali della società moderna tra cui il discorso relativo agli affitti e alla vendita che si fanno sempre più problematici per una serie di valori, tassi e cose di questo tipo. In questo articolo, però, vi stiamo per dare una notizia davvero molto bella per quanto riguarda l’affitto unito al risparmio.

Oggigiorno, moltissimi dei nostri utenti ci scrivono perché sognano di acquistare la loro prima casa ma, dato la situazione nel mondo, i prezzi degli immobili schizzano alle stelle, per via della guerra tra Russia e Ucraina e la nuova legge dei dazi che sta cambiando anche i tassi di interessi aumentandoli ancor di più.

Il sogno dell’acquisto della prima casa per alcuni rimarrà ancora nel cassetto, in quanto gli esperti non ritengono che sia un momento buono per farlo. Un’altra problematica che sorge spontanea in questo tema è proprio il problema degli affitti. Vi sono tantissimi immobili che non si riescono ad affittare, vuoi per un problema di prezzo, per un problema di zona o per nessuno problema.

Per ovviare a questo problema degli immobili sfitti, abbiamo deciso di parlarvi di una soluzione che potrebbe fare al caso vostro: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità a riguardo.

Immobili sfitti, ecco il segreto che ti cambia la vita

Analizzando al meglio i dettagli circa gli immobili sfitti, proprio un famosissimo consigliere italiano chiamato Matteo Guerra della lista civica Insieme, ha deciso di lanciare una proposta abbastanza provocatoria per tutti quegli immobili che hanno questo problema sopra citato.

Si legge nella proposta lanciata da questo consigliere: “Vendiamo le case sfitte e da ristrutturare al prezzo simbolico di un euro per ripopolare e riqualificare il paese”. in cui ha aggiunto che si tratta di ” un’iniziativa da prendere in seria considerazione, valutandone i pro e i contro e le possibili modalità, previo un censimento degli immobili in stato di degrado esaminando, inoltre, analoghe iniziative promosse in alcuni Comuni italiani”.

Altri problemi sollevati dal Consiglio

Inoltre, vengono sollevati altri problemi ossia oltre quello degli immobili chiusi e sfitti anche il seguente: “Case abbandonate, edifici fatiscenti e spazi lasciati all’incuria non solo deturpano il decoro urbano, con ripercussioni negative sull’intero tessuto sociale ed economico della comunità”.

Proprio il Consigliere lancia un appello anche ai cittadini affinché potessero riqualificare il Paese: “Chiediamo ai proprietari di collaborare, San Pietro di Morubio non deve essere lasciato in abbandono, né svenduto, ma valorizzato e tutelato con il contributo di tutti”