Test del cartello stradale, trova la differenza tra questi due: se indovini arrivano punti Bonus sulla tua patente

Test cartello stradale: se non riconosci la differenza tra questi scordati i punti sulla patente, è come un gioco a premi.

Quando prendiamo la patente siamo costretti a studiare il codice della strada.

Le norme contenute nel codice della strada hanno come obiettivo principale quello di garantire la sicurezza stradale.

Per questo motivo spesso le sanzioni sono davvero salate, specie quando gli illeciti compromettono la sicurezza.

Strumenti fondamentali per le regole della strada sono i cartelli: due sono di facile confusione, ma se li sai distinguere ci guadagni in punti patente.

Cartellonistica, quella stradale è la più importante di sempre: ti può costare la vita

Sebbene i segnali stradali siano stati pensati proprio per essere facilmente riconoscibili, la scarsità delle forme impiegate talvolta può rivelarsi meno intuitiva di quanto si credeva. Alcuni cartelli, infatti, sono di facilissima confusione. Confondere un cartello stradale con un altro, purtroppo, può portare a conseguenze anche piuttosto gravi, visto che, come detto, la cartellonistica contribuisce a garantire la sicurezza stradale.

Nello specifico, c’è un cartello che viene confuso con uno simile molto più rispetto ad altri. Se li sai distinguere, allora puoi tenere tutti i punti sulla tua patente. In caso contrario, rischi di incorrere in sanzioni economicamente salate e persino nella decurtazione di punti dalla tua patente. Questo, tra l’altro, è l’aspetto meno grave, se consideri che potresti diventare una vera minaccia per la tua sicurezza e quella di altri che percorrono la strada.

Se non conosci la differenza informati subito: rischi di salutare tanti punti sulla patente

Ciò che ci aiuta già da subito a effettuare una distinzione tra un cartello e l’altro è proprio la forma. Sappiamo, infatti, che i segnali triangolari sono segnali di pericolo, mentre quelli rotondi sono detti segnali di prescrizione, in quanto danno ordini a chi guida. Il segnale triangolare, infatti, mette in guardia il conducente. Si tratta di un segnale di doppio senso di circolazione, che avvisa l’imminente termine del tratto di strada a senso unico. Dopo questo segnale, dunque, potremmo di nuovo incontrare macchine che percorrono la strada nel senso opposto rispetto al nostro.

Il segnale tondo, invece, impone il dare precedenza nei sensi unici alternati: indica che in un tratto di strada a senso unico alternato è necessario dare la precedenza ai veicoli in arrivo dalla direzione opposta. Confondere queste due indicazioni può portare a conseguenze disastrose e alla decurtazione di punti patente.