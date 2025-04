Jeans 2025: quale modello indossare per essere la moda questa primavera

Scopri cosa ci riserva la moda di questa primavera: se anche tu sei amante dei jeans, non puoi assolutamente perdere i modelli di tendenza.

Ci sono capi, all’interno del nostro guardaroba, che non passeranno mai di moda. Si tratta di capi d’abbigliamento evergreen, nati per essere un cult e capaci di conquistare generazione dopo generazione.

Tra questi, ci sono i jeans, ovviamente. Che siano a zampa, skinny, a vita alta o a vita bassa, nessuno può farne a meno.

Riescono a rendere un outfit pratico e sportivo, ma anche sofisticato e delicato, a seconda del modo in cui vengono abbinati. Ma, scopriamo insieme quale sarà il modello più di tendenza, per questa primavera.

La popolarità indiscussa dei jeans

I jeans sono come un prodotto a lunghissima conservazione, perché sembrano non scadere mai. Sono perfetti di giorno, ma anche di sera. Si adattano a donne di qualunque età e possono essere abbinati nei modi più svariati. Un capo basic, che non deve mai mancare, all’interno del tuo guardaroba. Ovviamente, oltre a seguire le mode, è normale che tu scelga il modello di jeans che meglio si adatta al tuo corpo e valorizza le tue forme.

Se vuoi essere sempre di tendenza, però, come le vere modelle e star famose, devi assolutamente scoprire quale sarà il modello che tornerà a splendere, in questa primavera. Si tratta di un tipo di jeans che viene odiato da molte e amato da altre. C’è chi non vi ha mai rinunciato, nonostante le diverse tendenze e c’è chi, invece, farebbe fatica a riprenderlo, malgrado le mode. Sei curiosa di sapere a che jeans ci riferiamo? Vediamolo insieme.

Un ritorno inaspettato

Con grandissima sorpresa, in questa primavera 2025, il must have saranno i jeans skinny. Dopo il grande boom dei jeans a zampa o, comunque, dalle linee più morbide, sembra quasi impossibile pensare che siano tornati di moda proprio loro, i pantaloni attillati, che disegnano la silhouette e diventano, quasi, una seconda pelle. Dopo averli lasciati per anni nell’armadio, nella parte più oscura e dimenticata, ora tornano a galla, pronti a calcare le migliori passerelle.

Il denim aderente di questa stagione toccherà ogni sfumatura, da quella più chiara a quella più scura. Visto il grande ritorno di questo capo, anche i grandi marchi si sono dati da fare per trovare una rivisitazione dei jeans skinny che non cadesse nel banale. Prada, ad esempio, ha lanciato una via di mezzo tra leggings e pantaloni, a vita alta e con passanti per la cintura. Di certo, indossarli e reimparare a giocare con i volumi, per qualcuna, non sarà affatto semplice. Infatti, i jeans skinny richiedono camicie ampie, volumi generosi, nella parte superiore del corpo. Nel frattempo, tante star hanno già deciso di seguire la tendenza del momento e tornare al denim aderente. Se anche tu vuoi essere all’ultima moda, non ti resta che mettere da parte i pantaloni di taglio ampio e fare un tuffo nel passato.