Ciao Ciao Pulizie: adesso il forno si pulisce da solo | Chiudi lo sportello ed è fatta

Smettila di disperarti per la pulizia del tuo forno: con questo trucchetto, tornerà a brillare senza che tu faccia nulla.

Ci sono parti della casa che richiedono uno sforzo maggiore per poter brillare sempre. Tra queste, i componenti della cucina, ovvero piano cottura e forno. Probabilmente, sono anche quelli che utilizziamo di più e, per questo, richiedono una pulizia costante.

Se così non fosse, tutto lo sporco si accumulerebbe e finirebbe con l’essere più complicato da rimuovere. Prima di perdere completamente le speranze, dunque e di affidarti a prodotti costosi, ma scadenti, ti daremo noi una dritta.

Focalizzando la nostra attenzione sul forno, scomodo e antipatico da pulire a fondo, ti mostreremo come è possibile farlo tornare come nuovo, senza impiegarci una vita. Grazie a questo trucchetto, non dovrai fare altro se non chiudere lo sportello. Sarà una sorta di auto-pulizia, che ti farà risparmiare tempo e fatica. Ecco di cosa si tratta.

Perché è importante pulire il forno

Spesso, ci dimentichiamo di quanto sia fondamentale pulire il forno. Al giorno d’oggi è, forse, uno degli elettrodomestici più utilizzati. Anche se la friggitrice ad aria gli ha rubato un po’ la scena, il vero protagonista resta comunque lui, per via del suo spazio di cottura e della sua comodità di utilizzo. Tuttavia, per far sì che questo funzioni sempre al meglio, è necessaria una corretta manutenzione e una pulizia frequente. Sul fondo e sulle pareti del forno, potrebbero accumularsi residui di cibi, che generano poi cattivo odore e, persino, particelle nocive.

Inoltre, un forno sporco impiega anche molto più tempo a riscaldarsi, il che significa che ci sarà un maggiore consumo di energia elettrica. Pulire il dispositivo con regolarità, non solo ti permetterà di allungare la sua vita, ma anche di mangiare un cibo più sano, non contaminato da residui di grasso e di altri alimenti precedentemente cucinati. E poi, da oggi non hai più scuse, perché la pulizia del forno diventa un gioco da ragazzi.

SOS pulizia forno

Finalmente, abbiamo trovato un metodo pratico e veloce per pulire il forno, che ti permetterà di vederlo brillare, senza impiegarci una giornata. Ti basterà unire due bicchieri d’acqua, con un bicchiere di succo di limone e un cucchiaino di sapone per piatti. Metti tutto all’interno di un contenitore che può essere inserito nel forno e azionalo per circa 5 minuti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice ♡ Elle Home (@alice_ellehome.it)

Trascorso il tempo necessario, tieni il forno chiuso per altri 15 minuti, così che possa crearsi vapore all’interno. Dopodiché, apri lo sportello, metti via il contenitore e, con l’aiuto di una semplice spugna, vai a rimuovere tutto lo sporco in eccesso. Vedrai come sarà semplice pulire pareti e superfici, senza dover stare lì a grattare, con la paura di danneggiare l’apparecchio. Una soluzione davvero comoda ed efficiente, da sfruttare anche per il microonde.