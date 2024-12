Raffica di Bancomat clonati: come riescono a rubarti il PIN e lasciarti senza soldi

Fai attenzione all’ultima trovata dei malintenzionati più furbetti: in una sola mossa, ti svuotano il conto.

Il Bancomat è, senza ombra di dubbio, una vera comodità. Non dovrai uscire di casa con i contanti sempre addosso, perché ti basterà strisciare la carta per pagare, velocemente e in maniera del tutto pratica.

Purtroppo, però, è risaputo che i mezzi tecnologici, per quanto innovativi e utili, sono anche più soggetti a truffe e imbrogli. Così, negli ultimi giorni, si è diffusa la notizia di una raffica di Bancomat clonati, con una semplice mossa.

In pochi istanti, i truffatori riusciranno a rubarti il PIN, svuotando il tuo conto. Una notizia davvero spaventosa per chi ha tutti i suoi risparmi su quella carta. Scopriamone di più insieme.

L’ultima truffa dei Bancomat

Essere vittima di una truffa non è mai piacevole e lo ancora di meno se parliamo di denaro e delle carte di credito. Spesso, alcuni furbetti mettono in piedi dei piani con cui riescono a sottrarre denaro a parecchia gente, mettendo le persone in vera difficoltà. Se, un tempo, bastava conservare gelosamente il pin del proprio bancomat, per evitare che sguardi indiscreti potessero scoprirlo, ora ci sono tecniche del tutto nuove, che riescono ad arrivare ovunque.

Così, nessuna carta è più al sicuro. Per evitare di essere il malcapitato di turno, accertati che l’ATM non presenti anomalie, del tipo di telecamere nascoste, messe lì per identificare il codice segreto da inserire, oppure la presenza di uno skimmer, cioè dispositivi in grado di leggere e copiare i dati della banda magnetica della carta. I furbetti se ne inventano davvero di tutti i colori. C’è chi aggiunge una doppia tastiera, chi crea dei fori anomali vicino alla fessura, dove si inserisce il bancomat.

Come raggirare la truffa

Fai ben attenzione, perché la truffa non avviene solo tramite prelievo all’ATM, ma può avvenire anche quando paghi, nei diversi esercizi commerciali, con il POS. Per i pagamenti elettronici, infatti, anziché strisciare la carta sul dispositivo, è consigliabile introdurla nell’apposito spazio, così che venga letto il microchip. Prima di allontanarti, attendi sempre la stampa della ricevuta di pagamento e abilita le notifiche SMS, così da scoprire subito eventuali transizioni senza il tuo permesso.

Nonostante tutti gli accorgimenti, però, potrebbe capitare comunque che tu incappi in qualche truffa del genere. In questo caso, corri a bloccare la carta, chiamando il numero verde del tuo istituto di credito. Hai diritto a richiedere un risarcimento dalla tua banca, da inoltrare entro 60 giorni dalla truffa, con tanto di denuncia, una copia dell’estratto conto e una copia fronte-retro della tessera clonata tagliata in due.