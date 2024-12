Eleganti e belli da vedere: questi utensili li abbiamo tutti in cucina ma sono dannosi | Una scoperta sconvolgente

In tanti li scelgono e decidono di regalarli a chi ha una nuova cucina: questi bellissimi utensili celano un potenziale pericolo.

Tanto belli quanto potenzialmente letali: un nuovo studio rivela la presenza di alcune sostanze dannose in un preciso tipo di utensili da cucina.

La scelta di questi ultimi viene fatta in genere su fattori diversi rispetto alla salubrità. Si acquistano guardandone la praticità e il design.

Nessuno, infatti, penserebbe che degli strumenti per cucinare possano nascondere un pericolo per l’organismo umano. Il consumatore si fida di produttori e distributori. In questo caso, invece, è meglio prima controllare.

Strumenti per cucinare, non tutti sono adatti all’umanità: ecco quali sono rischiosi

A occuparsi della ricerca e a comunicarne i risultati è stata Toxic-Free Future (TFF), leader nell’ambito della ricerca mirata alla salvaguardia ambientale e non solo. Il team di ricerca ha svolto un esame approfondito riguardo al riciclo delle plastiche, ed è venuto fuori che alcuni tipi di queste che non sono adatte all’uso di destinazione si ritrovano in utensili da cucina assai diffusi sul mercato. I risultati sono stati una vera sorpresa, ma in senso negativo.

In molti strumenti, infatti, la TFF ha riscontrato la presenza di sostanze dette ritardanti di fiamma. La loro funzione è piuttosto ovvia grazie al nome didascalico: si tratta di sostanze presenti anche in alcuni dispositivi elettronici, che garantiscono un alto livello di sicurezza rispetto alla possibilità di combustione e propagazione di un eventuale incendio. L’aspetto più grave di queste sostanze è che, sfortunatamente, sono dannose: ecco in che modo.

Quali sono gli utensili da evitare: un tipo è il peggiore di tutti

I ritardanti di fiamma sono sostanze cancerogene. Una delle autrici dello studio di TFF, Megan Liu, ha affermato: “Queste sostanze chimiche cancerogene non dovrebbero essere utilizzate […]ma con il riciclaggio delle plastiche stanno entrando nelle nostre case in più di un modo. Gli alti livelli che abbiamo trovato sono preoccupanti”. Le sue parole sono state riportate sul portale Leggo.it.

A essere oggetto dell’ira dei consumatori, dunque, sono gli utensili da cucina in plastica nera. Proprio in questo tipo di utensili, spesso acquistati per la loro eleganza e funzionalità, è stata riscontrata la presenza dei ritardanti di fiamma, e, dunque, di alcune molecole cancerogene. A intervenire sul tema è stato persino il professore di farmacologia del Michigan State University Jamie Alan, che ha invitato tutti a sbarazzarsi di questi utensili in plastica nera nel caso ne siano in possesso.