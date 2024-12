“Danni fisici al consumatore”: questo prodotto devi buttarlo subito | Il Ministero mette in guardia chi lo ha già in dispensa

Lo ha comunicato direttamente il Ministero della Salute: nella nota diffusa ai cittadini tutti i dettagli del potenziale pericolo.

La sicurezza di cittadini e consumatori è una priorità sia per lo Stato italiano che per le aziende che si occupano della distribuzione dei prodotti.

Infatti, vengono eseguiti dei controlli molto accurati, specie quando si tratta di generi alimentari. Oggi parliamo proprio di un prodotto di questo tipo.

Il Ministero ha divulgato una nota ufficiale che identifica attraverso tutte le sue principali caratteristiche il prodotto in oggetto: può causare danni all’organismo umano. Se lo possedete, gettatelo.

Autorità di controllo in allerta, arriva la notifica del Ministero della Salute a informare tutti

In genere quando pensiamo alla sicurezza alimentare ci vengono in mente i supermercati, in quanto principali fornitori di questo genere di prodotti. Invece, oggi parliamo di un altro tipo di negozio, che si occupa generalmente della vendita di articoli di tipo sportivo.

Si tratta del colosso Decathlon, catena di articoli sportivi spesso con palestra annessa ormai diffusa a livello nazionale e non solo. Decathlon, comunque, si occupa anche della vendita di alcuni prodotti alimentari di tipo energetico, ideali per gli sportivi e ad alto contenuto proteico. Questa volta è proprio uno di questi prodotti l’oggetto della nota di richiamo del Ministero della Salute: leggetene le caratteristiche identificative per sapere se ne avete uno in dispensa. Ecco quali sono.

Un potenziale pericolo per i consumatori: ecco di che prodotto si tratta

La nota di richiamo pubblicata congiuntamente da Ministero e Decathlon risale al 18 di novembre 2024. La denominazione indicata è “Whey Protein Chocolat 30 G – 4872810”, della marca Décathlon, che si è trovato sugli scaffali dal 7 al 14 di novembre. Il lotto interessato è il numero 2429700006, con data di scadenza o periodo di durabilità minima 02/2026. Ora siete in grado di verificare se siate o meno in possesso del prodotto.

Infatti il motivo del richiamo è il seguente: “Rischio di presenza di corpi estranei metallici che potrebbero causare danni fisici al consumatore”. Non si tratta certo di un dettaglio trascurabile, dato che corpi metallici non sono certo ideali per l’ingestione da parte di un essere umano. Se vi accorgete di essere in possesso di questo prodotto, verificando che lotto e scadenza corrispondano, oltre alla denominazione, allora potrete riportarlo al punto vendita Decathlon dove è stato acquistato. In questo modo potrete avere un rimborso. Decathlon mette anche a disposizione dei numeri di telefono e WhatsApp attraverso i quali contattarli e saperne di più.