Dieta veloce prima delle feste: questo è il piano semplice per arrivare a Natale con 3 chili in meno

A Natale, sgarra con piacere, dopo aver perso 3 chili con questa dieta: le abbuffate natalizie non saranno più un problema.

Sempre più spesso, sentiamo parlare di quanto sia difficile rimettersi in forma, dopo le feste natalizie. In questo periodo, il cibo è una costante sulle nostre tavole e mettere qualche chilo in più è quasi inevitabile. È durante queste giornate di feste che si cede a qualche peccato di gola in più e si fa uno strappo alle regole.

A gennaio, però, la bilancia non nasconde nulla e tutti gli effetti di panettoni e torroni vengono mostrati. Quest’anno, però, potresti trascorrere il Natale in totale serenità e mangiare ciò che più ami, perché potrai approfittare del pre-festa per perdere peso.

Con una dieta super efficiente, infatti, potresti perdere fino a 3 chili prima della vigilia, così da poterti sedere a tavola con una maggiore leggerezza, consapevole di poter sgarrare liberamente. Ecco la dieta veloce che ti salverà, prima delle feste.

Le giuste proporzioni

La dieta non è solo una questione di mentalità, ma è anche una questione di proporzioni. Per dimagrire, infatti, dovrai rispettare una sorta di equilibrio tra i macronutrienti da assumere. Con una dieta da circa 1.300 calorie al giorno, riuscirai a perdere quei tre chiletti per vivere il Natale con meno sensi di colpa. Ovviamente, si tratta di una dieta che non ti farà soffrire la fama e che ti sazierà abbastanza da poter affrontare al meglio le tue giornate. Dovrai mangiare gli alimenti in giusto, in grado di apportarti energia e sostentamento. Il 55% delle calorie totali dovrebbe essere assunte con i carboidrati, mentre il 25% dovrebbe essere dedicato all’assunzione di proteine. Infine, il 20% restante, all’assunzione di grassi.

In una dieta ricca e variegata, ma soprattutto funzionale, dovrebbero predominare pesce, legumi, verdure, frutta, uova, carni magre, latticini, cereali integrali e frutta secca. Dovresti stare alla larga, invece, da tutti quegli alimenti processati, pieni di zuccheri, nonché da alcol e fritti, salumi e formaggi grassi. Inquadrante i cibi più corretti per un’alimentazione sana, sarà più semplice gestire la tua dieta. Il tutto si trasformerà, poi, in una semplice abitudine, perché magiare bene diventerà una passione.

Torna in forma, prima del Natale

Dopo aver capito quali sono i cibi da prediligere e quali, invece, quelli da scartare, dovrai capire in che modo dividere le calorie, nell’arco della giornata. A colazione, dovresti consumare circa 300 kcal, mentre per lo spuntino di metà mattinata non più di 100 kcal, così come per la merenda. Ovviamente, i pasti principali dovrebbero avere un consumo maggiore di calorie e, per questo, sia a prendo che a cena dovresti mantenerti entro le 400 kcal per pasto.

Chiaramente, queste sono indicazioni generali, ma una vera dieta andrebbe personalizzata in base a determinate esigenze. Ad ogni modo, in linea di massima, questa è la corretta alimentazione che dovresti seguire, così da perdere tre chili fino a Natale e poterti concedere una fetta di panettone in più.